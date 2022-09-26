為了迎接大學新學期與新生活，不少學校開始陸續舉辦一系列的迎新活動。一向以熱情洋溢、致力傳承多元文化的義守大學「原住民族學院」，特別舉辦「迎新祈福儀式」，這是每年義守大學原民院第一場歲時祭儀活動，所有學生穿上代表自己族群的傳統服飾出席活動，現場還邀請屏東縣春日鄉古華部落祭師馬芳蘭等人一同共襄盛舉，場面隆重且熱鬧。

活動由祭司馬芳蘭以排灣族的傳統祈福儀式下升起雲煙拉開序幕，希望藉由祖靈的庇佑，讓大一新鮮人在大學四年的學習可獲得最大的養分，將來發揮所長為社會貢獻、為傳承部落文化盡最大心力。此外，義守大學「LIMA原住民文化社」的學長姐，也特別在迎新會中，吟唱原住民族古調組曲，原住民文化的傳承，在義大校園中精彩傳唱著。原住民族學院長趙仁方期許將原住民族學院打造成一個大家庭，學生在這大家庭裡學習，不僅傳承傳統文化，亦開拓專業知識，成為有文化承載度的現代青年。

屏東縣春日鄉古華部落馬芳蘭祭師以排灣族的傳統祈福儀式，藉祖靈的庇佑，讓大一新生在大學四年的學習可獲得最大的養分。(照片/義守大學提供)。

「LIMA原住民文化社」的學長姐，特別吟唱原住民族古調組曲，歡迎新生到來。(照片/義守大學提供)。

參與的新生對於學校舉辦和自己文化有關的活動，都感到非常興奮和感動，就讀「觀光餐旅學院原住民專班」，來自高雄那瑪夏卡那卡那富族的大一新生詹莉柔說，在高中時期，義大原民學院到學校分享大學課程，發現義大在原住民文化的推廣上不遺餘力，而且又有專業課程的傳授，當初就決定選擇義守大學就讀，希望可以藉四年的淬煉，在畢業後可以回到部落開設具有原民特色的咖啡廳。另外護理學系原住民專班大一生的廖芃敏說，她來自南投的布農族，因為義守大學所屬集團中有完整的醫療體系，同時也會安排學生前進各部落與社區從事衛教宣導，在教學資源上，比其他學校相對來的多元。

義守大學原民學院傳授專業知識外，更積極將課程融合族群祭儀與文化內涵，透過各種活動慶典的舉辦，讓參與學生從中直接感受文化的精髓和特色，讓年輕世代藉此發掘部落的美好，並將自己的創意和思維發揮在文化傳承上，讓每位原住民族的學生，都能成為自己部落的代言人。