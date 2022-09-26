每年寒暑假溺水事件頻傳，如何向學生宣導水域安全是刻不容緩的問題。國立高雄科技大學師資培育中心創全國先例，與海洋事務與產業管理研究所一起合作，將開放水域安全結合師資培育課程，讓這群「未來的老師」除了傳授該領域的專業知識，也成為具備水域安全知識與海洋素養的推廣種子。

透過教練群深入淺出的解說，引導師資生思考，未來如果帶學生下水，環境評估的標準要如何界定。(照片/高科大提供)

高科大擁有豐沛的產業教育能量，在110學年度獲教育部核定成立師資培育中心，為國內技術型高中充實專業教師資源。今年高科大師資培育中心主任吳俊憲開創性結合高科大獨創的水域安全推廣教育課程，並於24日帶領修習教育學程的師資生來到高雄永安烏林投海域，參與開放水域安全推廣課程，希望藉由實際課程經驗，讓這群未來的高職教師，能正確宣導水域安全的觀念進而推廣。

高科大師培中心教練群帶領學員分組教學，說明遇到落水意外該如何自救。圖為利用SUP板製造落水情境，實際演練自救方法。(照片/高科大提供)

吳俊憲表示，高科大作為技職領域的龍頭，因應教育部非常重視的校園安全議題，首創師資課程結合開放水域安全，透過實際體驗，讓水域安全知識真正深植於未來老師的觀念中，進一步推廣給更多中學生，減少溺水憾事發生，這也是高科大師培中心有別於他校師資課程，獨具特色之處。

高科大海洋事務與產業管理研究所助理教授丁國桓指出，溺水防治教育首重前端預防，也就是具備水域安全知識。在教學現場的老師往往不具備水域安全知識，只能夠透過外聘師資來補強，然而，外部講師可能僅著重救援技巧，而不具備教育專業。他進一步思考，既然水域安全如此重要，教育部更是列為每年暑假前的重點宣導項目，如果可以和師培中心合作，透過實際下水體驗課程，讓這群「未來的老師」能具備開放水域的知識與技能，教學現場的老師們除了傳授該領域的專業，也能肩負起推廣水域安全知識的重責大任。

高科大開放水域安全議題結合師資培育課程安排包括環境評估、25公尺蛙式測試、自救技能分組教學，還有SUP板分組競賽，師資生們頂著烈日在海上上課。(照片/高科大提供)

計有來自水產養殖、輪機技術、航海技術、機電、化工等學系近20名師資生全副武裝於烏林投海域集合，在中華民國水中運動協會教練群的帶領下，先從「陸海空」的環境評估開始，一步一步教導師資生學習判斷水域的安全條件，譬如消波塊所在的海域其實水深較深，必須避免靠近。教練的解說深入淺出，也會引導師資生思考，未來如果帶學生下水，環境評估的標準要如何界定。

由於高科大擁有豐沛的產業教育能量，在110學年度獲教育部核定成立師資培育中心，為國內技術型高中充實專業教師資源。在高科大師資培育中心成立滿一週年、邁入第二年之際，中心主任吳俊憲教授(前排右2)24日帶領修習教育學程的師資生體驗開放水域安全課程，這也是高科大師培中心有別於他校師資課程，獨具特色之處。(照片/高科大提供)

高科大機電工程系研究生許家語受訪表示，實際體驗水域安全課程非常有意義，學校總在寒暑假告知學生不要去海邊遊玩，但沒有說明真正會發生的危險及如何因應，來這裡學習如何自救，她認為之後成為老師後就可以傳授給學生這些資訊，不管是何種學群，都應該學習水域安全的知識，建議每一屆的師資生都要參加水域安全課程。

高科大輪機系碩士生許嘉文說，將來他要任教的科系與海洋有關，如果在師資培育階段就可以學到水域安全知識，未來可以教學生，讓他們懂得如何保護自己，畢竟台灣是海島國家，具備水域安全知識，可以降低發生意外的機率。許嘉文也補充，教練教導如何判斷環境、是否下水的標準，以及在水裡抽筋、意外落水要如何自救，或用怎樣的姿勢保護自己等待救援等，都非常受用。許家語說，比起課本上的知識，實際演練吸收得更快，印象也會更深刻。