由新北市教育局與國立臺灣師範大學技術職業教育研究中心合作推出的「2023技職教育年度代表字大選」於9月26日至10月31日展開募集。邀請大眾說出心中的年度代表字，勾勒出對2023年技職教育的期許，提供集字、參加票選及分享本活動者，有機會獲得總市值10萬元以上，共125個獎項的產業贊助獎品。

教育局表示，透過技職教育年度代表字集字、票選及公布，廣邀全民為2023年的技職教育提出願景，只要對於本活動有興趣的民眾，提出代表字，參與票選。同時邀請大眾參與投票，選出最愛的代表字。透過活動促進更多的對話，創發出人們對於未來技職教育的想像與熱情，代表字所揭示的具體建議，提供教育界、學界及產業界參考，期待能激盪出技職教育的多元價值及未來創新。

此外，本活動獲得產業界共襄盛舉，提供豐富獎品，其中包含大板根森林溫泉酒店、小林髮廊、全球傳動科技股份有限公司、自在空間髮妝造型沙龍、春保森拉天時集團、鼎王餐飲集團等知名企業，贊助獎項有住宿券、溫泉券、量販店禮券、餐飲招待券、染燙招待券、洗沐護髮組等125個獎項。

活動共分為兩個階段，第一階段的集字活動由9月26日起到10月31日，民眾可點選活動表單，填出所推薦的年度代表字，寫下推薦的理由。進入候選名單後，由國立臺灣師範大學技術職業教育研究中心邀集產官學界代表，一同評選出10大代表字。

第二階段於11月14日起到12月14日，開放民眾投票，選出心目中的年度代表字，參加者同時也能抽獎。本次採線上集字、票選活動，使活動不受疫情，透過無遠弗屆的網路，凝聚社會大眾對於技職教育發展的重視，讓親師生多些對話，以認識技職教育，延伸適性發展的生涯廣度。

集字活動將在12月下旬公布2023技職教育年度代表字及公開抽獎結果，活動詳情，請見新北學Bar粉絲專頁（https://www.facebook.com/ntpcedugov）及活動表單內說明（https://forms.gle/XDGfBK5rPhdNvNSy5），歡迎民眾共同參與，見證技職教育的優化歷程，觀察技職教育的特色，一起擘劃出未來技職教育的創新面貌，來吧!歡迎一起選出我們的年度代表字！