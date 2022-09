搶劫需要膽量與技巧,不過這位搶匪卻能夠在三年多的時間裡,搶劫加拿大14座城市、59家銀行與珠寶店,洗劫超過230萬美元,同時卻還可以跟家人過著平靜的生活。這位加拿大最惡名昭彰的搶匪,他令人難以置信的真實故事,也被羅伯特納克爾(Robert Knuckle)寫成小說,並在2022年改編成電影【天劫高手】,刻劃他是如何優雅地喬裝,進而犯下這些搶案,還能夠不開一槍,並在過程中巧妙地避開警察。

本片由加拿大新銳導演艾倫安格爾(Allan Ungar)執導,並找來【變形金剛】(Transformers)系列男星喬許杜哈莫(Josh Duhamel),巧妙詮釋這位圓滑、英俊,並深具說服力的搶匪。此外,也由金獎得主梅爾吉勃遜(Mel Gibson)詮釋高利貸黑幫,以及【恐怖蠟像館】(House of Wax)艾莉莎庫絲柏(Elisha Cuthbert)詮釋這位搶匪的愛人。導演表示,自己在多年前收到這部電影的劇本,閱讀完便立刻打電話給經紀人,表示自己一定要拍這部電影:「身為一位在多倫多長大的電影人,也許是受到小時候看過的犯罪與搶劫電影啟發,我一直想講述大膽的故事,同時並融入一些『家』的感覺,而這個故事捕捉到這位罪犯的幽默、浪漫、動作與真實。」

上映後多數影評人與媒體更稱讚喬許杜哈莫貢獻出演藝生涯的最佳表演。電影網站「Movieweb」讚美:「杜哈莫作為一位狡猾且具感染力的迷人銀行劫匪,貢獻出演藝生涯最好的表現。」「Uproxx」網站則表示:「杜哈莫從未如此出色!」「Common Sense Media」網站也力讚:「動作和故事間的平衡是如此穩固。」加拿大《國家郵報》(The National Post)則指出:「多倫多導演艾倫安格爾的節奏保持得又快又輕巧,儘管片長超過兩個小時,但並不會覺得漫長。」「The Wrap」更大讚:「喬許杜哈莫搶盡風頭,你可能會聯想起這位明星,將成為偉大的龐德。」

出生於加拿大多倫多的導演艾倫安格爾(Allan Ungar),身兼製片、導演與編劇身份。23歲便編導出首部劇情長片【利用】(Tapped Out),隔年則執導複古驚悚動作片【僵局】(Gridlocked),並在美國奇幻電影節首映後廣獲好評,影評人力讚該片向 80年代和90年代的警匪片致敬,也讓電影版權隨即被Netflix收購。2018年推出真人短片【秘境探險】(Uncharted),因為片中詼諧的幽默與動作而再獲好評,粉絲與影評人甚至爭取Netflix或YouTube將它變成一個系列。睽違7年之後,他於2022年推出最新導演作品【天劫高手】,將加拿大最惡名昭彰的「飛行大盜」小吉伯加爾文(Gilbert Galvan Jr)的真實人生給搬上大銀幕,並找來喬許杜哈莫(Josh Duhamel)、梅爾吉勃遜(Mel Gibson)等知名影星合力演出,再度獲得影壇熱烈討論。

出演搶匪的喬許杜哈莫Josh Duhamel曾經擔任時裝模特兒, 1999年演出ABC戲劇【我的孩子們】(All My Children),並榮獲2002年艾美獎「最佳男配角獎」肯定。他最知名的演出作品,莫過就是在2007年大片【變形金剛】(Transformers)中飾演「威廉藍尼隊長」,並在之後的三部續集回歸演出該角。他的電影演出作品包括【命中注定多個你】(Life as We Know It)、【101次新年快樂】(New Year's Eve)、【激愛543】(Movie 43)、【漸動人生】(You're Not You)、【藥命真相】(Misconduct)、【親愛的初戀】(Love, Simon)等片。

訂於10/14日全台上映的天劫高手,劇中詮釋高利貸黑幫的梅爾吉勃遜Mel Gibson,是當代最重要的電影人之一。1995年自製、自導、自演【梅爾吉勃遜之英雄本色】(Braveheart),一舉拿下奧斯卡金像獎「最佳影片」、「最佳導演」等五項大獎,寫下影史傳奇的一頁,作品叫好叫座的他,曾多次被評選為「全球最性感的男人」。一睹巨星演技與真本事,來看天劫高手。