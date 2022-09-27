東吳大學商學進修學士班、東吳大學數位貨幣與金融研究中心、與鄉民鏈在9月26日共同召開簽約記者會，宣示東吳大學發行區塊鏈證書的全新發展。商學院院長阮金祥指出，區塊鏈證書已是主流應用，他的目的在降低發證查核的交易成本，在未來還有更多創新應用。除了大學學位證書的區塊鏈由教育部統一發行外，東吳大學商進班的永續經營專班認證、數金中心的課程認證、創業競賽、教授推薦信等，都可以發行區塊鏈證書，大幅提高專業認證的可信度與運用彈性。

貴賓與師生合影。(照片/東吳大學提供)

鄉民鏈執行長黃智康指出，區塊鏈證書較之傳統證書的差別有以下幾點。一是大幅降低學歷或其他證件真偽的查證成本。過去企業或國外大學要確認應徵者所提供學歷或相關認證真偽，都要請發證端書面查驗，甚至要取得證書所有人授權，相當麻煩且成本不低；但未來區塊鏈證書可以直接線上查驗，由證書HASH值查詢是否與正本相符即可，「這個動作只要幾秒就可以完成。」

鄉民鏈執行長黃智康。(照片/東吳大學提供)

二是保障個資，不會外洩。黃智康指出，現有平台較屬於中心化認證模式，由發證單位將學生基本資料等交付平台簽章發行，此舉等於由發證平台掌握學生基本個資，相當不安全。鄉民鏈的發證方式是由機構方完成所有證書製作，並且以PDF檔完成，然後由鄉民鏈協助引導，由發證機構自己加上HASH值，鄉民鏈則設置專區與機構方專區連結，讓認證更方便。例如未來東吳數金中心發行區塊鏈證書後，驗證方可以到東吳數金中心的區塊鏈認證中心查詢，而東吳數金中心的認證專區是直接與鄉民鏈認證專區連結的。

鄉民證書運作架構。(照片/東吳大學提供)

黃智康說明，「只要把電子檔證書直接拖曳到查驗介面，一秒就出現區塊鏈紀錄，包括發證內容與發證者帳號都清清楚楚，然後再比對發證單位官網公布的帳號就可以了。只要一致就代表證書確實是該發證單位所發出。」

三是彈性多元應用。除學校單位的機構認證有需求外，未來如銀行的貸款清償證明、會計師簽證、在職證書、各項權利證明都可以區塊鏈證書為之。因此鄉民鏈打造的正是一個區塊鏈發證的基礎建設；而付費機制也具彈性，可由機構方、查驗方、或證件持有者付費。

東吳大學商學院院長阮金祥。(照片/東吳大學提供)

東吳大學商進班沈大白主任說明，今年區塊鏈應用已逐漸由幣圈的虛擬貨幣交易轉為鏈圈的應用；未來如商進班的永續發展課程或相關認證課程，都可以區塊鏈發證為之，提高證書的可信度與靈活度。東吳大學數金中心執行長歐素華則表示，其實如高中生上過東吳大學的專業課程、創業競賽等都可認證，作為未來申請入學的重要證明；或是數金中心與永豐金控所舉辦的專業論壇也可認證，作為員工在職訓練的重要憑證。例如今年10月13日即將舉辦的「金融科技轉型與創新」論壇，就將成為區塊鏈認證首發。而正因為區塊鏈認證是一串串的HASH值，歐素華執行長認為，未來也可以此作為「動員令」，讓曾參與重要課程並有區塊鏈認證者，可以優先回鍋享有優質課程或其他特色活動。