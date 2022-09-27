《什麼都能外送》作者捨棄傳統採訪形式，直接投身平臺勞動第一線，以資深社會記者的銳利視角進行田野調查，挖掘潛藏在平臺企業遊戲規則背後的新勞動權益議題。臺灣同樣處於全球性的平臺經濟之中，韓國的經驗有值得借鑑之處。且於書中收錄多張作者親繪的插畫，讓人會心一笑、如臨現場。

作者於書裡的小插畫。(照片/三民書局提供)

作者金夏永為資歷近二十年的社會記者，他為了深入瞭解平臺經濟潛藏的勞動問題，毅然決然地辭去記者一職，直接成為平臺勞工，以「當事人」的眼光、幽默又溫暖的筆觸，記錄了他初任外送員、物流中心揀貨員與代理駕駛時的點點滴滴，包括各種業界行規、工作「撇步」、路上觀察學、疫情對市場的影響、平臺企業搶生意的奇招與話術、同業三言兩語間透漏的人生故事，還有人工智慧與傳統人力之間的「角力」，以及由此而來、浮上檯面的平臺勞動權益議題。

2020年初，剛好是新冠肺炎疫情即將延燒之際，在接下來的兩百多天，作者投身外送平臺用幽默又溫暖的筆觸，記錄了他初任外送員、物流中心揀貨員與代理駕駛時的點點滴滴，包括各種業界行規、工作「撇步」、路上觀察學、疫情對市場的影響、平臺企業搶生意的奇招與話術、同業三言兩語間透漏的人生故事，還有人工智慧與傳統人力之間的「角力」，以及由此而來、浮上檯面的平臺勞動權益議題。

作者認為，平臺勞動這類「不特定僱用」危機的突破口在於「基本收入」和「終身教育」，因此必須重新檢視國家的作用。國家也必須吸收一部分工會的功能，因為平臺勞動者不會在同一空間一起工作，沒有溝通的機會，也很難串連起來，而且以「論件計酬」來看，彼此與其說是「同事」，不如說是「競爭者」，再說應該很少有人會把外送或代駕視為自己的終身職業，因此平臺勞動者組成工會進行團體行動的可能性非常低，政府應該為他們的利益代言，發揮更積極的功能。今日韓國面臨的難題，是否會是明日臺灣的處境？本書提供了一個對於外送平台業態思索的起點。