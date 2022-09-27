社會變遷心理議題也日漸增加，民眾對心理服務之需求也增多，玄奘大學應用心理學系師生於9月23日參訪衛福部苗栗醫院，藉由參訪吸取醫院心理工作之實務經驗，提供學生了解心理專業工作，以深化心理專業養成教育。

衛福部苗栗醫院臨床心理師介紹精神科門診。(照片/玄奘大學提供)

因社會與科技快速變遷，衍生出諸多心理議題，如焦慮、憂鬱、攻擊、精神症狀等，社會大眾對心理服務的需求日益增加，玄奘大學應用心理學系不畏疫情影響，舉辦醫院參訪活動。

玄奘大學心理系學生體驗生理回饋儀。(照片/玄奘大學提供)

衛福部苗栗醫院精神科主任陳文科表示，生活中常見心理影響生理健康的情況，並舉例早期溺水經驗對成年後恐懼游泳的影響，藉以說明負向經驗的危害，並鼓勵學生充實快樂經驗，以正向學習面對人生。臨床心理師何春吉表示，心理師的養成過程在大學時期便可慢慢培養，並鼓勵學生多參與活動擁有成功經驗，可以促進具體生涯規畫。

玄大應用心理學系長期與多家醫院及心理健康機構合作，在研究、實習及就業上密切交流，目前已經培育出150多位臨床與諮商心理師，服務於醫療、學校、矯正及各心理健康機構，畢業後接軌職場為社會提供貢獻。