全新播客節目-夢想淘心室今日(9/28)教師節正式開台，為時際創意、中時新聞網Campus共同策畫，夢想淘心室有三個單元節目，每週一、週三、週五下午5點上架播出，首週節目邀請到三位菜色美味的來賓在節目中分析自己最像哪一種食物，並分享自己未公開的趣事、經歷與觀察，對聽眾朋友淘心也掏心的分享許多真心話，不浮誇的鼓勵值得你來聽。

週三【曉宇宙-曉曉問大大】首播嘉賓邀請到台灣最知名的升學輔導名師-劉駿豪老師。(圖/夢想淘心室提供)

夢想淘心室三單元，週三首播當日由【曉宇宙-曉曉問大大】做為第一響，首播嘉賓邀請到台灣最知名的升學輔導名師-劉駿豪老師，在節目裡分享自己在111考招新制實施後的觀察 ,面對問題向來知無不言且敢言的劉老師，在節目中提到大學招生篩選機制與112學年度學子將面臨的挑戰與各科準備方式。不論是學生、家長或教育工作者都適合聆聽他的分享，劉駿豪老師用分享的金句，「即知即行」，鼓勵大家想到了就去做，若錯過時機點就十分可惜，即知即行這個詞是對自己一個推動的力量。」

週五【創時空】首播嘉賓邀請到諸其林學校創辦人、 1111人力銀行副發言人蘇子朋。(圖/夢想淘心室提供)

週五【創時空】單元，首播嘉賓邀請到諸其林學校創辦人，一位因為自己的弱項，從不優進步到最優，進而創業的1111人力銀行副發言人、台大高材生-蘇子朋。他表示，諸其林不單單只是培訓一個主持人，而是希望每個年輕人都可以當自己人生的主持人，並不是為了分數、為了配合體制而去做，這樣就喪失了追求人生夢想的熱情，我們原本都應該是追夢的聰明人，諸其林除了台上的主持人之外，也都應該成為自己人生的主持人，勇敢的去表達自己的想法、去爭取我們到底想做甚麼。

每週一【手足無錯】單元；邀請到網紅Eric到節目分享自己身為大四的哥哥與小三歲的弟弟，如何在做自己的同時又一路相互吐槽求進步。一位從不擅表達的個性進而挑戰自我，在與手足相處中學會溝通，漸漸懂得理解與體諒。

夢想淘心室希望文字無法表達的情感與知識，都可以透過聲音來傳遞。(圖/夢想淘心室提供)

夢想淘心室節目用三個單元主題，提供正在追逐夢想道路上的你，從升學與職場、創業與創意、感情人際等各方面溫暖建議與激勵。希望聽眾們在節目中獲得更多、更好的創意與知識，遇到挫折的時候，夢想淘心室會像一顆樹、樹洞、甚至是一座寶山，打開它並訴說著你所有的不開心，面對徬徨與抉擇時可以對淘心室提出疑問，讓夢想淘心室陪伴大家離夢想更靠近。

一起往夢想淘心室前進，開播預告: https://www.youtube.com/watch?v=iN1ZDMCRuao

節目夢想淘心室928開播網址: https://sndn.link/928campus