聖約翰科技大學(新埔工專)校友總會舉辦「五專部76年級暨二專部79年級畢業30週年同學會」及「2022年校友回娘家」兩場活動，當天雖然颳風下雨，仍有近240位校友及眷屬不畏風雨返回母校參加。校友們重溫年少求學時光，並參觀母校各系所的特色設備。校友總會闕玖榮副會長期盼校友們積極參與校友會活動，透過聯誼將人脈資源轉換成金脈，互惠共榮。

單車社校友頂著風雨，騎乘單車一路前進，返回母校參加同學會。(照片/聖約翰科技大學提供)

闕玖榮副會長表示，校友總會曾鴻鍊榮譽會長曾提出「One Team、One Family」的理念，希望建立一個資源媒合平台，提供校友們在食衣住行育樂各方面的供需交流，發展校友經濟體。這一年來，校友總會積極成立各個社團，包括：高爾夫球、羽球、籃球、桌球、路跑、單車、登山健行、薩克斯風、圍棋、幸福羊圈（團契）及笑傲江湖股市分享...等社團，更有校友重機約騎的活動，以聯誼的方式促進校友間交流與認識，在海外還有華南、華東、北美及馬來西亞等校友會。

校友實際體驗樂齡福祉與健康促進系的步行檢測儀，張家臻主任說明該設備的使用方式及功 能。(照片/聖約翰科技大學提供)

在聖約翰任教31年的張文宇代理校長指出，「校友建校」是新埔及聖約翰獨有的特色，當母校遇到危機時，校友董事無私提供6,000萬資金，校友總會也提供學弟妹獎助學金、教學設備及校務基金。他期盼結合7萬多名校友與全校師生的力量，帶動聖約翰的轉型，引領聖約翰科大迎向未來，再創新埔榮光。

「新埔風、新埔雨、新埔造就新埔人！」校友總會施少華秘書長說，藉由畢業30週年同學會及校友回娘家活動，讓好久沒有返回母校的校友了解母校重點科系設施，並與同學、學長姐碰面敘舊、話說當年勇，真是令人開心感動！尤其願意不畏風雨前來參加同學會的校友，一定是重視友誼的人，讓人更珍惜這樣的緣份及同校情誼。

民生與設計學院陳國雄院長親自導覽解說多媒體設計系「互動媒體實驗室」的巨幅螢幕牆特 色。(照片/聖約翰科技大學提供)

「雖然天氣是寒冷的，但這一刻在場的校友們心中，是充滿溫馨溫暖的。」工管科校友徐伊樂學長表示，雖然校友回娘家的日子天氣不佳，但應證「新埔風、新埔雨，風雨生信心」的精神。單車社學長們頂著風雨、穿著雨衣、騎著單車一路前進到校；路跑社學長們淋著雨也要用熱情，跑過校園的每一個角落，甚至連游泳池也不放過。希望這樣的活動能持續舉辦下去，期許與會的校友明年能一個帶一個，讓校友回娘家的活動，能越來越多人，規模越來越大。

為讓校友瞭解母校近年來的建設成果及發展特色，學校安排「校園導覽」成為返校活動重點並傳承成為特色。參觀地點包含：機械與車輛工程系電動汽車教具教室、樂齡福祉與健康促進系老人生活模擬教室、工業管理系機器手臂咖啡機及冰淇淋機、多媒體設計系互動體驗暨媒體製作中心及巨幅螢幕牆以及上海聖約翰大學校史典藏暨研究中心⋯等場館。校友們對母校的優質學習環境與科技化教學設備器材，留下深刻印象。