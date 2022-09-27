龍華科技大學多媒體與遊戲發展科學系沈芳序老師，指導學生王昱翔、林庭邦、吳宇倫及江睿翊，參加國立臺灣文學館主辦的「建築導覽遊戲腳本徵選」，作品《破碎的遺跡》，從眾多參賽隊伍中脫穎而出，榮獲銀獎，團隊並獲頒兩萬元獎金，表現相當出色。

國立臺灣文學館（原臺南州廳）建築導覽遊戲腳本徵選活動，是以國定古蹟原臺南州廳為主題，運用臺南州廳過往的歷史風華、建築美學、修復再利用作為創寫遊戲腳本的背景藍本，參賽者必須結合數位3D掃描、建模、AR等技術，開發智慧導覽應用程式，希望呈現老建物歷史風華，進而使參觀民眾親近與感受「建築與文學」的生命力。

遊戲系學生作品《破碎的遺跡》，榮獲臺灣文學館建築導覽遊戲腳本銀獎肯定。(照片/龍華科大提供)

指導老師沈芳序表示，得獎作品《破碎的遺跡》，是藉由情節內建拼圖、解謎、兩個互動遊戲等四道關卡，帶領玩家進行遊戲闖關，在闖關過程中，將會依次認識臺南州廳(今文學館)正門、藝文大廳、展示室和中正路側衛塔。整個遊戲腳本也以點擊、旋轉或是拖曳遊戲中的3D/2D模型，將3D模型融入遊戲中並且觸發對應行為，而環境融合的AR技術則讓遊戲模型與現實(物件)更逼真，讓人身歷其境，意猶未盡，深刻認識臺南州廳。

得獎同學王昱翔、吳宇倫、江睿翊、林庭邦，在遊戲腳本中，跨域結合人文歷史與數位科技，賦予老建物多元展示面貌。(照片/龍華科大提供)

隊長王昱翔提到在頒獎典禮後，艾迪斯科技公司的賴錦堂總經理還特地鼓勵他們繼續精益求精，期許可以繼續看到龍華學子的精彩作品，「這是讓我印象最深刻的！」吳宇倫和江睿翊同學則表示，具有自己個人色彩的劇本作品獲得肯定，給了他們莫大的創作動力，由衷感謝主辦單位與評審對他們與認可，同時也感謝學校系所認真教學，並提供資源支持他們參加競賽。

龍華科大遊戲系主任盧大為指出，系上以培養遊戲企劃與多媒體遊戲動畫之專業人才為教學目標，遊戲產業持續增長，相關人才需求正夯，遊戲系將以程式設計與人文藝術並重，課程落實「以賽代訓」的教學策略，讓同學們走出教室，把在校所學專業運用至作品中，不僅是學以致用的最佳展現，更回應產業界的真實需求，厚植龍華學子的未來職場競爭力。