播客節目【夢想淘心室】928開播，週三單元【曉宇宙-曉曉問大大】首集嘉賓邀請到的大大是台灣知名的升學輔導名師-劉駿豪老師，面對問題向來知無不言且敢言的劉老師在節目裡分享自己在111考招新制實施後的觀察，並在節目中提到大學招生篩選機制與112學年度學子將會面臨的挑戰與各科準備方式。不論是學生、家長或教育工作者都適合聆聽他的分享，透過劉大大所分享的內容可以給予聽眾最務實與溫暖的助力。

除此之外，想知道劉老師人生中最像那一門科目嗎？他的挫折是甚麼 ？原來挫折也是間接讓他成為國內輔導名師的助力。在一杯咖啡的時間裡他聊到自己求學時的各項經歷，並分享的他自身的人生金句，「即知即行，鼓勵大家想到了就去做，若錯過時機點就十分可惜，即知即行這個詞是對自己一個推動的力量。」

節目收聽入口: https://player.soundon.fm/p/56d5ae15-cc38-4b6e-8119-f033ea46b910/episodes/9b22b254-6e25-4122-b930-488093a9c028