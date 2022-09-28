今(28)日是教師節，新北市定古蹟大觀書社上午舉行「至聖先師孔子誕辰2572週年釋奠典禮」，平日不開大門的書社，特別配合古禮「啟扉」迎神，並由新北市長侯友宜身穿長袍馬褂擔任主祭，以26道傳統古禮表達對孔子的最高崇敬，除了祭孔傳統儀式完整呈現外，現場也準備500顆壽桃及20斤沙琪瑪疊作牛，象徵智慧牛毛，並於古禮結束後贈送壽桃給民眾。

20斤沙琪瑪造型牛，象徵智慧牛毛。(照片/薪北市教育局提供)

市長侯友宜表示，大觀書社至今已有159年歷史，主祀文昌帝君，為表達對孔子的尊敬與感念，在每年9月28日孔子誕辰都會舉行「釋奠典禮」，非常感謝大觀書社辦理祭孔典禮，彰顯重視師道傳承，也藉由教師節，感謝新北教師在孩子成長過程中無私的奉獻，堅持教育品質以及為作育國家未來英才付出之用心。

侯友宜(右4)與張明文(右3)於祭孔典禮前與大觀幼兒園老師合影。(照片/薪北市教育局提供)

祭典全程遵照古禮祭孔儀式，由板橋國小在職及退休教師擔任禮生，在連續三次莊嚴肅穆的鼓嚴中進行啟扉、迎神、進饌、三獻禮、恭讀祝文、飲福受胙、撤饌、送神、望燎、闔扉及撤班等，共有26道程序。其中飲福受胙儀式，更特別以三層素肉及米酒替代宰殺動物，象徵祭祀者向神明祈求，將福氣賜於祭品中，所有參與者都可以得到神明的祝福，增長智慧及福份。

新北市祭孔典禮遵循古禮，於今(28)日莊嚴登場，重現師道傳承。(照片/薪北市教育局提供)

大觀書社總幹事鄭義鈴指出，大觀書社於民國85年起辦理祭孔典禮，以弘揚師道、彰顯尊師重道及作育英才之重要性，過去古禮祭孔大典會拔牛羊身上的毛，以增長智慧，或獻祭牛毛血灑在土中以滋養土地，表示豐收，並有潔淨之意，但大觀書社以不同方式替代宰殺，近年以沙琪瑪製作疊成牛的造型，象徵「智慧高升」，祝福市民及學子們，能受孔子的庇佑，增長智慧並學業進步。

板橋郵政總局表示，已經連續4年提供教師感謝卡片給大觀幼兒園小朋友，就是要讓小朋友發揮創意，以彩繪或注音一字字寫下對老師的感謝，童言童語的祝福及圖畫掛滿大觀書社門口，老師們見到時，心中滿是感動，直呼都忘了一整年的辛勞！

大觀幼兒園小朋友童趣，創意的描繪出教師節祝福卡片。(照片/薪北市教育局提供)

教育局長張明文表示，適逢教師節，誠摯感謝各校教師的辛勞，讓新北市的學子能夠在愛與關懷中成長，適性展才，尤其近兩年因為疫情關係，第一線教師忙於防疫工作，無懼疫情，為了孩子的健康安全而奔走、努力。希望透過祭孔典禮的舉辦，喚起學生感謝老師的心，也提倡「尊師重道」的社會風氣。