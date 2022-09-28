老師，是點亮孩子未來的貴人，也是孩子學習階段的舵手。今年的教師節，為了讓學生培養感謝老師的心意，學務處發下教師節服務卡摸彩券，學生可以找自己想要服務的師長，依師長的需求幫忙做二件事。今日教師節，全校師生透過「猜猜我師誰？」、「摸彩」、「觀賞所有老師的影片」等系列活動，點出「師恩深，一生深」的內涵。

今日全校師生在活動中心由校長、家長會長對全體老師的祝福後，就開始摸彩。學生們幫老師們服務後，有老師簽名的摸彩券交由學生投入箱子，會場上由校長、會長抽出10位同學，中獎的同學可以得到一份小獎品，並分享他幫老師做了哪些服務以及發表感想。二年級的李同學說：「我有幫老師洗杯子，還有幫護士阿姨做資源回收，祝老師們教師節快樂！」，一年級的鄧同學說：「我幫老師排桌椅，我覺得老師很辛苦，我要說聲謝謝老師!」。

大橋國小白玉玲校長校長抽出中獎的幸運學生。(照片/大橋國小提供)

「猜猜我師誰？」的活動，孩子必須要能靠著老師的背影照，猜出畫面中的老師到底是誰，並且拿到一份小禮物。背影照的呈現分三個階段，第一張是全黑，只看得出輪廓的照片，第二張是全彩的背影照，第三張才是正面的解答照。學生們非常厲害，常常僅靠第一張的輪廓照，就能猜出是哪個老師。

「猜猜我師誰？」許多學生光是靠黑影的輪廓，就能猜出是哪個老師。(照片/大橋國小提供)

活動最後，一起欣賞「認識大橋全校師長」的影片，並跟著旋律一起唱出「師恩深一生深」的歌曲讓氣氛嗨到最高點後畫下句點。在童年的學習歷程中，大部分孩子可以在功能健全家庭的呵護中順利且快樂的成長；但也有部分孩子因為家庭功能失衡，導致在學習與成長歷程中跌跌撞撞。老師這時就是孩子生命中的一盞明燈，不但要教導各種知識，更重要的是給予孩子關愛與溫暖的支持，讓孩子知道他在學習與成長的路途中有人相陪。

「猜猜我師誰？」猜中的同學與本尊合照，並拿小獎品。(照片/大橋國小提供)

教育場域除了知識的教導與學習之外，也洋溢著老師對每個孩子的接納與關愛。大橋國小謝謝全天下所有的老師並向所有的老師致上最高的敬意。