宇萌數位自創立以來，即專注於實境科技領域，深耕 XR 科技十年有餘，致力為各大產業提供全方位的虛實整合解決方案。除持續精進原有的三大主力服務──AR 自由模組編輯器 marq+ app、遠端協作平台 ARC、主打有趣與行銷廣度的 AR 濾鏡 winkiss 之外，日前正式全新推出一款只需要掃描QRcode、不用掛載任何軟體，且功能強大的 webAR 產品──CoreXR，作為一般民眾進入元宇宙的極輕量入口。

民眾可以利用CoreXR在專櫃上看到更多產品的面貌。(照片/宇萌數位提供)

以「成為『科技與日常生活』核心」為使命，CoreXR 具備高便利性與高度彈性，也使具有十分良好的擴散度。宇萌數位科技執行長白璧珍表示，「有別於宇萌主力產品marq+ AR媒體平台的全方位服務，CoreXR 新服務是瞄準零售品牌與觀光之客戶需求而生，僅需要掃描 QRcode 即可進入 AR 互動，CoreXR 以快速便捷為首要，同樣搭載 LBS（即時定位服務）技術、3D模型、360度環景體驗等重要功能，提供客戶線上線下融合的XR體驗服務。」

本次CoreXR首發服務攜手長年合作夥伴義联集團，宇萌數位選擇在南臺灣的指標級消費場域──義享時尚廣場作為 CoreXR 的前哨站，和國際知名品牌 Dyson、iGALMOUR、Kakao Friends 透過「秋日療癒新品祭」活動主題，以全新商品與服務正式亮相。在 AR 導入後，使用者可隨時隨地進行 360 度櫃位逛街體驗，且觀賞全角度的 3D產品與資訊，並可將虛擬商品置放於實體空間，感受其與房間、家裡或任何地方的適宜程度，讓線上購物不再侷限平面，而能更貼近真實消費過程；運用於線下場域，則能使整個體驗更加好玩、更令人印象深刻。9月底前使用CoreXR體驗新品，還可以至「義享時尚廣場」特定櫃位兌換贈品。

只需要掃描QRcode、不用掛載任何軟體，且功能強大的 webAR 產品──CoreXR，作為一般民眾進入元宇宙的極輕量入口。(照片/宇萌數位提供)

宇萌數位科技執行長白璧珍進一步說明「我們想透過 CoreXR 大幅降低所有民眾進入 AR 的門檻，讓大家都可以享受到實境科技『不只好玩、更能給力』之處，讓 AR 成為日常生活的核心一部分──正是 CoreXR 的發想宗旨，期待接下來能以這個新服務為零售品牌、商場、文創場域等虛實空間領域帶來療癒有感的導客與導覽新常態。」