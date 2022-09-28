111年度教育部體育署「學校體育傳炬獎」頒獎典禮訂於9月29日舉辦，此獎項代表基層學校體育薪火相傳，而頒獎典禮中將表揚18名優秀的體育教師及運動教練，感謝他們長期擔任學校體育的幕後推手及對於推動學校體育的貢獻；另特別獎項「學校體育奉獻獎」頒發給逢甲大學的張景星教授。

今年度王志全、周昆佑、夏淑琴、陳嘉琪、黃正杰與蔡明憲教師獲頒「教學傑出獎」，費盡苦思規劃創新且多元的體育實體或線上課程，以及教材教案的研發，使學生獲益良多。其中服務於新北市昌平國小的夏淑琴教師執教生涯30多年，不僅擔任十二年國教健體領綱、課程手冊與標準本位評量工具撰述委員，協助新北市體育教師專業發展，更協助體育署評選優質體育教材、拍攝國教署、體育教材資源網教師增能影片等。

「教學傑出獎」得主之一:夏淑琴老師(二排左一) (照片/教育部提供)

而王偲潔、王啟賢、田熙年、黃榮坤、楊家豪與楊瑞蓮教師經評選獲得本屆「活動貢獻獎」。國立臺東大學附屬體育高級中學的王偲潔防護員積極推動校園運動防護照護教育工作，參與教育部體育署試辦「運動防護員校園巡迴計畫」規劃與後續建置工作等政策，更協助相關科系大專生在基層工作現場實習，在第一線帶領學生做中學。

在不同階層與運動種類培養後輩，長期付出的許夆池、陳弘振、陳春智、陳昭元、傅志群與游旺鈺教練獲頒「運動教練獎」，在研擬訓練策略、奠定厚實的教學基礎上都下足功夫，幫助許多潛力選手。傅志群教練服務於國立內埔高級農工職業學校，拳擊隊同學多為原住民或單親等弱勢族群，他除用心在選手專長訓練之外，以教育為出發點，同時對於選手生活教育，以及多元能力的養成，頗費苦心。

獲頒「運動教練獎」傅志群教練(右) (照片/教育部提供)

逢甲大學的張景星副教授獲頒特別獎項「學校體育奉獻獎」，他在手球競技運動的努力，帶領學生精進拿下許多佳績；擔任學校體育長期間，榮獲98年體育專業評鑑優等學校榮譽、臺中市推行體育有功人員大專組獎以及逢甲大學110學年度優良教師獎。能獲此殊榮他也特別感恩已故恩師吳錦雲老師：「教導我們對體育教學應有的認真態度與運動訓練的精神，更是影響我在體育教學學習的榜樣。在此更感恩懷念吳老師教導之恩。」

學校體育傳炬獎得獎名單。(照片/教育部提供)

「111年教育部體育署學校體育傳炬獎頒獎典禮」將於9月29日舉行，屆時將於中華民國大專校院體育總會YouTube SSUtv頻道直播，體育署誠摯邀請全國民眾一同觀賞並為各獎項獲獎人員致敬及喝采。 111年教育部體育署「學校體育傳炬獎頒獎典禮」FB粉絲團：https://www.facebook.com/www.awards.sa.gov.tw/?ref=page_internal