卸下一整天疲憊之後，家是你可以好好放鬆、深呼吸的地方嗎？近年因疫情、空污，只有在回到家把口罩卸下來的那一刻，才能安心的呼吸。但真的如此嗎？室內家俱設備的甲醛會持續釋放3到15年，常見於室內裝潢的合成類板材及漆料上的甲醛含量來說，若超過0.5ppm眼睛就會有刺激感，隨著吸入量愈多，也會影響呼吸道刺激症狀如氣喘、過敏等。

堅持打造無毒家具的高仕隆原木傢俱創辦人劉家在表示：「當時我還在做世界木材的採購，因為跑業務的關係，親眼到許多家具業的師傅噴漆噴到一半昏倒送醫。」那時他才知道原來木材本身是無毒的，但是加工中的過程會讓家具產生揮發性的物質，聞久了是對人體有害的。那時候就想問為什麼沒有無毒的家具呢？因此後來他捨棄了品質不穩定的人造板材，用原木、乳膠黏著劑、無毒水性漆，為消費者打造無毒的原木家具。

高仕隆原木家俱不但改善了產品的氣味與毒性，更給了員工們無毒工作環境。(照片/高仕隆原木傢俱提供)

為了兼顧品質與價格，「劉家在一開始花了非常多的時間在家具產品的塗漆，因為那往往是人體最先接觸到的地方。」為了找到無毒的保護漆，還要在台灣高濕度的環境防止家具防黴，偶然的機會與台灣虹牌團隊的合作，不僅改善了產品的氣味與毒性，更給了員工們無毒工作環境。經過三十幾年的研發，他從一開始的木材廠到有了自己的家具工廠，他笑著說：「以前和家具門市合作，小到維修，大到囤貨都要自己來，本來談好的價格被哄抬，打亂了產品的市場。」有這些經驗之後，十年前他決定在木材廠、家具工廠之外，成立高仕隆原木傢俱的門市，從生產、零售電商到維修通通都包了，從頭開始培養員工，更打造「永久保固」從製造到售後的陪伴式服務，讓消費者直接面對生產端安心放心的購買，後續維修也不用怕找不到人。

此外，接受度較高的簡約家具風格，在使用時常遇到的問題如：耐重不足、使用年限太短或總是搖搖晃晃。高仕隆團隊花了許多心思調整，特別研發出專利式結構，使原木家具更穩固，不因搖晃而產生異音，也因為從生產開始自行把關，原來在通路販售會被拉抬到四萬元以上的原木床架，現在消費者只需要花費不到兩萬元就可以購買，讓更多年輕人有機會在歐美組裝家具外，用可負擔的價錢選擇一個結實牢固且無毒的好家具。

從消費者需求出發，劉家在試著讓台灣人能擁有品質最好的──MIT無毒原木家具。回顧一路走來，他說：「我總能在遇到挑戰時，堅持做對的選擇。」唯有堅持給消費者更安全放心的產品的理念，方讓高仕隆在原木家俱市場開闢了自己的一片天。