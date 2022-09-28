由東海大學建築系師生設計研究團隊在校內打造的永續「智能種子屋」，獲得2022年日本優良設計獎（Good Design Award）。此項設計以創造「韌性」未來生活空間為議題，提出綠色生活、遠距共生、智能空間等三大居住概念，透過AIoT智慧物聯網科技，打造代表「城市」與「鄉村」的智能種子屋。今年也將開放預約參訪，讓更多人認識減碳、創能、平衡的「自主性建築」特色。

日本優良設計獎（Good Design Award）為全球四大設計獎之一，素有「東方設計奧斯卡獎」的美譽。本次獲獎的「智能種子屋建置計畫」（SEED House: Living in Equilibrium with Environmental Intelligence）是兩年前在大渡山-東海AI中心的挹注下，由東海建築系師生包括計畫主持人邱浩修、系主任曾瑋、教師謝宗諺、謝秉潔與研究助理所組成的團隊，結合工學院、數位創新學位學程、AI人工智慧中心等跨域合作，針對後疫情時代「如何創造更具“韌性”的未來生活空間」為議題，進行各種智能居住模組的設計研發。

該團隊以建置減碳、創能、平衡的「自主性建築」（Autonomous Architecture）為目標，在校內打造兩棟分別代表「城市」與「鄉村」的智能種子屋，透過AIoT智慧物聯網與互動感測科技，整合永續材料建造流程與環境訊息（Environmental Data）的智能建築系統，建構出「形隨能量」（Form follows Energy）的空間新典範，以及「異地共居、環境共生、城鄉共好」設計原型。

計畫主持人邱浩修表示，種子屋的設計將建築視為一種流動的、高適應性的有機體，透過整合硬體（建築+物聯網）和軟體（建築智能操作系統，A.I.O.S），設計建築的皮膚（回應環境與生活）、骨骼（可回收結構）和神經系統（物聯網傳感器網絡），致力於優化環境和社會流動，以提高建築性能並達成自給自足的生活方式。

邱浩修指出，團隊推崇綠色生活、遠距共生、智能空間等三大居住概念。綠色生活包含綠藻過濾皮層與垂直化可食農業系統，遠距共生則有讓遠距的家庭成員「共煮共餐」的智慧溝通模組，智能空間擁有感測情緒與日常活動的「療癒環境光牆」，可辨識使用者的位置、時間、情緒等訊息。邱浩修補充，為了讓更多人了解永續建築新型態，「智能種子屋」也將舉辦參訪導覽活動。

鄉村棟感測情緒與日常活動的「療癒環境光牆」。(照片/東海大學提供)

綠藻過濾皮層與垂直化可食農業系統。(照片/東海大學提供)

遠距「共煮共餐」的智慧溝通模組。(照片/東海大學提供)

計畫團隊中的東海建築系主任曾瑋表示，因應AI人工智慧時代的來臨，在建造智能種子屋的同時，建築系也積極轉型成立碩士班「永續與數位創新組」，是目前國內唯一以英文授課為主的國際建築學程。希望透過跨域進行環境永續的設計研發，並從建造技術到空間藝術，探索具有前瞻的社會性、文化性與產業性價值的創新建築與城市空間策略。