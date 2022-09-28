由健行科技大學師生所組成的無人機應用團隊，參加數位發展部「前瞻應用與公益創新實證賽」，在歷經8個多月的競賽期程後，終於通過多項考驗，競賽成績卓越，獲得40萬元驗證金與100萬元的獎勵金，優異的表現也再次獲得多方的關注。

健行科大團隊成員接受數位產業署長呂正華的頒獎。(照片/健行科技大學提供)

數發部數位產業署為開發地方智慧創新服務，實踐數位治理服務及推動產業數位轉型，配合「智慧城鄉生活應用發展計畫」之推動，以科技轉型與永續發展二大主題，共提出了20項的關鍵議題，並於年初公開甄選國內具有創新、創意及技術能量之優秀團隊，透過共創媒合及解題驗證等機制，帶動5G、AI、IoT等科技的應用能量。

健行科大工程學院長張嘉強及空間建模研究中心主任黎驥文帶領的「健行即刻救援聯合隊」，在該校應用空間資訊系專題實作學生、校方育成公司以及三家業界合作企業的通力合作下，提出了「結合空間資訊之無人機精準救援方案」參加競賽，並在通過創意構想、概念驗證、設計驗證及實務驗證等四個階段的評選後，最終則從137個參賽隊伍中脫穎而出，成為最後獲得大獎的五支團隊之一，努力的過程也獲得了健行科大校長李大偉的支持與肯定。

團隊主持人張嘉強表示，健行科大無人機應用團隊為求在競賽中取得完美的實證成績，特別透過產學合作機制，分別集合了無人機系統整合專長的原資系統公司、衛星導航模組專長的大辰科技公司與無線通訊傳輸專長的全波科技公司，共同開發出了這次競賽使用的純本土化相關系統模組。而在整體物資運送救援方案中，獲得評審肯定的特色功能，包含可快速提供災區圖資的空間資訊分析模組，不易受障礙地形限制的中程應急通訊模組，優於10公分精度的差分導航定位模組，以及可於日夜間自動精準飛行的無人直升機等。

健行科大團隊與花蓮縣消防局、慈濟基金會與資策會共同執行現地實證。(照片/ 健行科技大學提供)

團隊共同主持人黎驥文則表示，這次競賽也要特別感謝佛教慈濟基金會、花蓮縣消防局與資策會等多個共創團隊的協力指導，才能讓救援方案能於花蓮縣萬榮鄉的演練中，完成技術改良與現地實證，也才能透過過程中所拍攝的紀實影片，來完整呈現研發成果的成功運用。

健行科大無人機應用團隊近年來執行多項大型拍攝與監測計畫，包括中壢泰豐輪胎廠區大火即時空拍、花蓮地震倒塌大樓空間建模、富岡老街空拍導覽、慈濟無人機勘災研習基地、大屯火山地形監測以及多星系導航無人機干擾測試等工作，累積豐富的實作經驗，團隊也曾受到教育部「優化技職校院實作環境計畫」高達2千多萬元的補助，建置了具有完整設備的「三維建模與視覺應用專業教室」與「無人機3D應用體驗館」等二個實作場域，未來也將在結合創新育成企業，持續推展無人機與3D建模的多元技術應用。