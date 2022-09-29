臺南市長黃偉哲考量新冠肺炎疫情對幼兒照顧家庭的負擔，因此針對2至未滿6歲幼兒發放防疫補貼，凡設籍臺南市2歲至未滿6歲幼兒將於9月29日起，以帳戶匯款或現金領取方式發放每人新臺幣1,000元，符合發放資格且8月份領有育兒津貼者，9月29日會直接匯款至家長帳戶。未提供帳戶者，則由幼兒之父母、監護人或代理人於9月29日至10月28日，就近至幼兒戶籍所在地之學區國小指定地點領取。

黃偉哲市長表示，新冠肺炎病毒帶來的疫情，肆虐全球超過2年時間，此期間幼兒因停課家長需在家照顧、購置防疫物資或其他費用支出，減少收入並增加支出對家中有幼兒的家長，難免增加經濟負擔，因此有需要在財政許可下，適度發放防疫補貼，發揮扶幼精神。

教育局長鄭新輝表示，臺南市2歲至未滿6歲幼兒符合資格者共5萬4,757名，預估總經費新臺幣5,475萬7,000元整。教育局優先規劃以帳戶匯款方式辦理，針對部分因個資疑慮而無法取得帳戶者，則依幼兒戶籍地址所在的國小學區分別造冊，並請學校協助現金發放，以利家長就近領取。

教育局說明，2歲至未滿6歲幼兒1,000元防疫補貼金發放對象及資格為：（一）111年8月31日2歲至未滿6歲之幼兒(105年9月1日至109年8月31日出生)。（二）111年8月31日仍設籍於臺南市之幼兒。8月份有持續領取育兒津貼者，會直接將防疫補貼匯入幼兒指定帳戶。未提供帳戶者，則依教育局規劃之領取地點，由幼兒父母、監護人或代領人攜帶相關證件(通知書中有清楚說明)，於9月29日至10月28日上午9時至下午4時，就近至指定之學校領取。領取者需攜帶之證件，包括：幼兒健保卡、父或母之身分證、代領人之身分證正本等文件資訊，皆可見於領取通知書中，近日家長可在幼兒戶籍地址收到該通知書。詳細說明，家長可連結至教育局公開資訊查詢(https:// www.tn.edu.tw/臺南市因應疫情發放2歲至未滿6歲幼兒防疫補貼方案/)。

教育局表示，為避免人潮過度集中領取，增加等待時間，因此在領取通知書上方，建議家長可依該通知單編號最後一碼數字，對應一星期中最適合領取的時間，例如：最後一碼數字為1或2者，建議星期一領取，3或4者星期二、5或6星期三、7或8星期四、9或0者星期五到校領取，以分散人潮，兼顧防疫及領取時效。

教育局最後補充，為避免影響教師教學、減輕學校負擔，本次協助發放時間安排在學校上班時間，人力規劃主要為行政或其他臨時人力，同時也儘可能減化領取作業程序。因此教育局也籲請前往學校領取的民眾，能配合學校做好個人防疫工作，共同維護校園師生安全。