高雄市政府為了鼓勵影像創作，由電影館提出的「高雄拍」短片獎助計畫，每年徵選8部具有「高雄精神」的作品，每片提供100萬元補助。今年入選的8部短片中，義守大學「傳播與設計學院」電影與電視學系的應屆畢業生許聖宗，以短片「隔河」，將自己家庭故事作為創作背景，編織出父親討海人生所交織出親情的情感糾葛，打敗眾多業界精英和極具潛力之新秀，一舉獲得評審肯定，拿下100百萬元的補助拍攝短片，更創下最年輕入選導演之紀錄。

許聖宗表示，在得知獲得補助後，差點流下男兒淚，因為這一路走來實在不容易。來自高雄的許聖宗，原就讀中部某大學的資訊傳播學系，但他一心一意想朝影視產業發展，所以將南部唯一有影視系的義守大學視為轉學考目標，並在升大二的暑假參加轉學考，最後如願進入義守大學影視系，開啟他的電影夢。許聖宗在「隔河」短片中巧妙的將劇情結合高雄遠洋漁業產業的描述與家人間情感的刻劃，創作過程中，許聖宗辛苦的不只為劇本絞盡腦汁，還有面對與父親間那一道跨不過的隔閡，隨著短片拍攝逐漸對遠洋漁業有了解深入瞭解後，他欣然接受過去，重拾與父親的父子情。

「隔河」短片創作中，劇情以高雄遠洋漁業為背景，描述父子間的情感轉折，預計11月開拍，將以義大影視系的校友、在校生為固定班底。(照片/義守大學提供)

「隔河」，描述在高雄為遠洋漁業重鎮的背景下，男主角的父親是討海人，一年父子見不到幾次面的疏遠關係，在劇本的詮釋下，兒子利用父親出海歸來後的短暫時光裡，重新認識彼此關係。在現實生活中，許聖宗透過撰寫劇本時，從其他討海人口中瞭解箇中的心酸與無奈，進而讓他與父親能倘開心胸聊過去，心結，也因此解開。他非常感謝學校老師李志薔與柯能源的鼓勵，尤其學校每星期一晚上定期舉辦的「創意提案讀書會」，更是創作激盪的來源。

義守大學電影與電視學系，鏈結北部影視產業資源，以專業師資、設備和多元課程，深耕南部相關人才培育。(照片/義守大學提供)

豐富的人生閱歷與體驗，是創作最好的養分，許聖宗進一步指出，經驗的累積厚實創作內容，更需要有專業的老師指導，是每位新銳導演崛起之路重要的角色，所以他更感謝影視系主任張國甫、老師黃勻祺、歐怡君與陳嘉暐等人一路提攜。「隔河」，預計今年11月開拍，屆時將會以義守大學影視系的班底為工作團隊，許聖宗將以學長身分，帶領學弟妹一起在影視產業中發光發亮。