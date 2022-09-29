臺中市政府教育局日前頒發師鐸獎、教育奉獻獎、績優教保服務機構等獎項，表揚676位教育人員及1所教保服務機構，其中由中臺科技大學與臺中市政府聯手辦理的潭秀非營利幼兒園獲選績優幼兒園，此項重大殊榮，代表全園教職員工的努力獲得肯定。

幼兒教育是孩子們邁向人生各學習階段的重要基石，許多教保機構致力打造一個有愛且富啟發的環境，為兒童的發展奠定最佳起跑點，讓孩子充分發揮人生潛能。為擴展公共化教保服務，臺中市政府與中臺科技大學於2017年攜手合作，利用潭秀國中校園的餘裕空間辦理非營利幼兒園，創校以來全園教職員工積極整合教學與保育內涵，提供適切的課程活動及適宜的環境規劃，教學創新歷年績效考核均達優等，除深獲家長愛戴及肯定，更符合教育局優良及卓越的評選標準，成為今年度臺中市唯一績優教保服務機構。

臺中市教育局長楊振昇(左)與潭秀非營利幼兒園長朱涵英(右)合照。(照片/中臺科技大學提供)

潭秀非營利幼兒園長朱涵英表示，本次獲頒績優教保服務機構，除了要特別感謝中臺科大博士兼計畫主持人蘇慧菁長期入園輔導，協助園內教保專業團隊提升知能，進而促進特殊生融合教育的發展，成為本園的重要特色及亮點。同時，還要感謝中臺科大兒童教育暨事業經營系協助提供豐富且專業的資源，讓教保團隊持續成長與發展。而潭秀國中校長及校內各級主任的協助同樣是不可或缺，讓孩子們可以在寬敞、優良設備及綠意盎然的環境中，滿足對大自然的好奇與探索。最後是教保團隊長期配合與協助，順利推展本園各項業務。這些支持與鼓勵將成為潭秀幼兒園不斷往前邁進的動力。

臺中市潭秀非營利幼兒園為今年度臺中市唯一績優教保服務機構。(照片/中臺科技大學提供)

孩子們的成長與發展需要教保機構及人員的默默付出，潭秀非營利幼兒園全體教職員工秉持專業及愛孕育孩子，用溫度的手擁抱孩子，讓孩子從尊重中獲得做自己的信心，他們的付出與努力獲得肯定與讚賞，讓幼兒探索及實際操作，並透過生活教育培養良好的生活習慣及正面的生活態度，為學習奠定良好基礎。獲頒殊榮的潭秀非營利幼兒園表示，今後仍會以「幼兒為本」的精神，繼續為幼兒教育努力耕耘，堅持作對的事，勇敢的往前衝，繼續邁向新的里程碑。