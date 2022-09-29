「台灣智慧農業週」與「台灣國際漁業展」9月29日至10月1日於南港展覽館一館四樓共同開展。今年延續去年結合線上線下雙軌參展成功模式，同步舉行為期30天的線上展，並於今日(9/29)舉行開幕典禮。貿有展覽有限公司張光球董事長、行政院農委會漁業署張致盛署長、外交部田中光政務次長、外貿協會李惠玲副秘書長親臨致詞。

2022臺灣智慧農業週由「臺灣國際農業暨園藝技術展」、「臺灣國際畜禽技術展」、「臺灣國際農業冷鏈暨加值服務展」、「臺灣國際新農食展」等四個子展所組成。(攝影/劉于瑄)

兩展共邀集19國269家展商，實體攤位數高達462個，匯聚上千種農漁畜產業鏈相關產品，總展出面積為9072平方米，為臺灣最具規模之智慧農漁畜產業鏈國際商貿平台。本次展會經由農委會、外交部、經濟部國貿局與外貿協會的協助與指導，極力推動智慧農作以全新的商業模式帶動市場，協助友邦國家提升農漁畜智慧生產技術，進一步提升國家之間友誼。今年延續線上線下雙軌並行，已經與7國買主成功配對300場次線上媒合，預計帶來數百萬美元的採購商機，各單位共同為臺灣的農業大未來努力，協助臺灣農漁畜產業智慧化升級，以爭取更多的外銷機會。

2022臺灣智慧農業週暨台灣國際漁業展開幕典禮，由主辦單位貿有展覽有限公司張光球董事長致詞。(攝影/劉于瑄)

2022年臺灣智慧農業週由「臺灣國際農業暨園藝技術展」、「臺灣國際畜禽技術展」、「臺灣國際農業冷鏈暨加值服務展」、「臺灣國際新農食展」等四個子展所組成。展出內容種類多樣，此外同期舉行2022臺灣國際漁業展則分為「海洋智慧科技暨漁業設備」、「智慧水產養殖及育苗科技」、「水產飼料科技」、「水產加工技術」、「安心水產精品」、「漁業循環經濟」等六大主題館，涵蓋養殖漁業、海洋漁業等各項智慧、省力、節能、環保設施等解決方案。主辦單位貿有展覽有限公司張光球董事長表示，今年展會以「獲利」與「永續」為展覽主軸，強調環保永續的農漁畜施作方式，同時也兼顧產業獲利、維持產業永續發展。

由國立臺灣海洋大學識名信也教授指導學生研究出的成果，為台灣海洋生物保育付出一份心力。(攝影/劉于瑄)

今年展會特別與17所農漁畜專業機關、國家研究單位、一級產業公會及大專院校等主要產官學研單位共同合作，規劃10場系列主題講座、國際論壇及工作坊。與國立臺灣海洋大學、國立陽明交通大學、國立中正大學、國立宜蘭大學、國立中興大學等學研單位，在現場展示最新發展成果與所輔導的新創公司，為推動臺灣智慧農業全方位發展的重要孕育基地。像是臺灣海洋大學發表復育珊瑚技術，成功在臺灣北海岸復育珊瑚，增加海洋自然資源。此外，海大還培育出新經濟魚種—壯鯛一號（臺灣鯛），生長更加快速且有更好的換肉率。宜蘭大學則是研究出從剩餘的農林資材中萃取出特用化學物質做為醫療保健、美妝原物料。

農漁兩大主題展出完美串連農漁畜禽上、中、下游產業鏈，也增進國內外產、官、學、研各界交流機會。(攝影/劉于瑄)

近年來臺灣逐漸步入農業智慧化生產，農漁畜產品品質更好、除了提升國民的生活之外，搭配冷鏈技術更可有效開拓海外市場。特別設置「新農物產館」，為臺灣優質的新農物產行銷全世界搭橋，今年現場也有各項免費體驗活動, 如: 新農食料理秀、療癒園藝秀及在地農食福袋免費送的活動，歡迎消費者搶先體驗臺灣新農物產。