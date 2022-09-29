政大附中是全台北市唯一沒有制服的公立高中，是一所自由、自律、創意、活力的校園，我們的特色傳統——「制服週」已從回味、體驗制服的活動發展為全校師生多元主題與創意cosplay的歡樂嘉年華！

政大附中制服週。(照片/政大附中提供)

這場嘉年華在9/26(一)-9/30(五)熱鬧開鑼！第一天的主題是street style，我們秉持街頭文化坦率、隨性的精神，大膽展現自我特色，也能欣賞各國文化、嘗試異國風格的碰撞。當我們敢於與眾不同，才能成為昂揚自信的潮男型女！我們於9/27這天相約穿上各校制服，在這錯落有致的山城裡，享受高中專屬的洋溢熱情、徜徉青春限定的靜好歲月。

在教室節當天登場的是幾零年代、港風style！深藏在心底的老靈魂將能風華再現，大墊肩、喇叭褲、阿哥哥⋯讓復古懷舊氣息洗滌忙碌的現代生活，重溫那段繁榮而純樸、簡單卻雋永的時代精神。9/29的「食物日」更是創意發想無極限！校園裡、階梯上盡是「行走的卡路里」，讓大家一「飽」眼福。絕對「食」尚、保證「食」髦！

活動的最高潮就是9/30的cosplay日！可以復古、可以創新、可以顛覆、可以搞怪，透過變裝或角色扮演，讓想像馳騁、讓創意激盪，讓自己成為所愛角色的模樣！

政大附中制服週cosplay的歡樂嘉年華-2(照片/政大附中提供)

不管是街頭時尚、另類發想或懷舊港風，穿搭是表達自我的最佳途徑，自信與活力更是青春寶貴的資產。政大附中師生在這場年度嘉年華裡，發揚學校特色、發揮創意巧思，展

現多元又亮眼的自己！