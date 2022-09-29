獲得撞球界多項世界冠軍的「柯氏三兄弟」柯秉逸、柯秉中和柯秉漢，於28日回到母校臺北市立復興高中，接受傑出校友的頒獎與採訪，並捐贈學校嶄新的撞球桌，同時現場示範撞球技術。他們表示，相當感謝學校當年的支持，也希望後輩們將這份榮譽傳承下去。

柯秉逸現場示範撞球技術。(照片/復興高中提供)

柯秉逸是2015年世界9號球錦標賽冠軍、世界10號球錦標賽冠軍、雙打世界冠軍的「三冠王」，是2015年世界排名第一、多項世界紀錄的保持人。柯秉中則是2019年亞洲盃冠軍及10號球世界冠軍，也是年度世界排名第一。柯秉漢球技逐漸純熟，在國內的巡迴賽也名列「搶11局」的等級，獲得職業球星認證。柯氏三兄弟都曾經是臺北市復興高中體育班撞球隊的成員。高中時，每天的13:00-20:30，除了體能訓練、慢跑、洗澡、用餐以外，他們都在撞球室與同學切磋球技，由專業的體育教練陪伴指導，規律的生活和持久不懈的鍛鍊，造就了他們穩定的心理素質，也打出顛峰造極的成績。

柯秉逸相當感謝學校的栽培。(照片/復興高中提供)

疫情期間，國際賽事停滯。柯氏兄弟開設了Youtube頻道「柯氏撞球Ko Brothers Billiards」示範撞球技巧，持續自主學習，饒富公益意味，同時他們也不忘回饋母校，捐贈撞球桌，為學弟妹營建更好的學習環境。三兄弟的教練陳冠列表示，做一個運動選手是有社會責任的，要栽培自己，然後把良善散播出去，期望三兄弟能謹記教誨。今年柯秉逸、柯秉中入學文化大學的運動教練研究所，他們表示要變得更成熟、自信，用以建立更寬廣的運動員事業，以所學奉獻社會，而以情感締結最為深刻、校地廣闊美麗的復興高中作為首站。