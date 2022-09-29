(實習記者/黃奕銘)2022年臺灣智慧農業週暨臺灣國際漁業展在9月29日於南港展覽館一館揭開展覽序幕，此次活動行政院農委會漁業署張致盛署長、外交部田中光政務次長、外貿協會李惠玲副秘書長也共同出席致詞。兩展共邀集19國269家展商，實體攤位數達462個，匯聚上千種農漁畜產業鏈相關產品，為臺灣最具規模之智慧農漁畜產業鏈國際商貿平台。

2022年臺灣智慧農業週主要由「臺灣國際農業暨園藝技術展」、「臺灣國際畜禽技術展」、「臺灣國際農業冷鏈暨加值服務展」、「臺灣國際新農食展」等四個子展所組成。

貿有展覽有限公司張光球董事長致詞。(攝影/黃奕銘)

貿有展覽有限公司張光球董事長表示，今年展會以「獲利」與「永續」為展覽主軸，強調環保永續的農漁畜施作方式，同時也兼顧產業獲利、維持產業永續發展。特別展出跨農漁畜產業的「農業循環經濟」解決方案，透過跨產業合作為永續農業提供更多新選擇。在艱困的疫情時期，特別感謝農委會、外交部、經濟部國貿局與外貿協會的指導與協助，讓展會得以順利籌辦，也感謝大家蒞臨台灣農漁產業的年度盛事，台灣擁有天時、地利以及人才三個優勢，使得此次的農漁兩展成為國際上的焦點。

在主題館的部分，行政院農委會於本展籌組「臺灣智慧農業館」，跨領域導入物聯網、大數據、區塊鏈、生物科技等前瞻技術並應用於農業施作現場，館中共有分為三大產業:家禽產業、海洋漁業及農糧產業，提供給路過的民眾或是農漁畜生產單位完整的觀展體驗與學習，展覽中也有專門人員帶領民眾了解其中的資訊，最有印象的是在農糧產業上，有一個害蟲的智慧監測管理，可以協助農民去辨別害蟲，此外也可以加入他們的官方帳號，有一個查詢的功能，除了可幫助種植農產品的農民外，一般社會大眾種植植物時，也可利用其功能判別害蟲的種類。

行政院農委會臺灣智慧農業館害蟲的智慧監測管理，可以協助農民去辨別害蟲。(攝影/黃奕銘)

此外，彰化縣政府亦籌組「彰化智慧農業館」，除了展示近年推動智慧農業產業，現場有菇類和百香果等成果外，也利用許多智能的科技，例如環境監測即時看板、遠端控制風扇灑水系統等，讓智慧農業厚植農產品的競爭力，提供新農食通路及一般消費者更多元、優質的農產品選擇。

彰化縣政府彰化智慧農業館，利用許多智能的科技，厚植農產品的競爭力。(攝影/黃奕銘)

彰化縣政府現場展示相關的設施操作。(攝影/黃奕銘)

展覽受惠於經濟部國際貿易局的買家競爭力方案，順利邀請10位海外買家來臺參加為期二天的實體採洽會，買家分別來自：澳洲、宏都拉斯、印度、菲律賓、南非、越南等6國。而今年延續線上線下雙軌並行模式，已經與7國買主成功配對300場次線上媒合，預計帶來數百萬美元的採購商機。

活動訊息

臺灣智慧農業週暨臺灣國際漁業展

日期：2022年9月29日至10月1日，9:30-17:30

地點：台北南港展覽館一館4樓