視力保健是國之本，在3C應用普及的時代，學童的視力保健亦應受重視。熱心公益的永龍建設與文雄眼鏡公司自106年起已連續5年，捐助臺南市國中小學校弱勢學生免費配鏡，共同愛護學童的「靈魂之窗」。今(29)日在臺南市府永華市政中心6樓新聞發佈室，舉辦捐贈感謝儀式，由教育局長鄭新輝代表市長黃偉哲到場受贈並頒發感謝狀，表達市府的感謝之意。

黃偉哲表示，為有效打擊「惡視力」，除教導學童培養正確的用眼習慣外，適時矯治不良視力也很重要，非常感謝永龍建設與文雄眼鏡公司的善行義舉，將捐助對象由偏鄉小校，擴增至全市國中小學有配眼鏡需求的弱勢學生，只要符合資格，沒有名額限制。計畫執行委由專業的文雄眼鏡公司團隊，巡迴到校服務，家長也可直接就近至門市接受服務，十分便利。

捐贈儀式現場照。(照片/臺南市教育局提供)

鄭新輝表示，智慧科技時代，3C產品的使用無法避免，使用過程只要有正確的觀念，並隨時留意自己的視力保健，發覺有視力不良時能立即接受眼科醫師檢查並適時矯正，一樣可以健康的使用3C產品。臺南市學生裸視不良率雖低於全國平均值，但仍有一半的學童有裸視不良的問題，須持續關注。教育局為強化學童的視力保健，每年持續推動學童護眼操、每年編列經費汰換視力檢查儀、每學期對學童進行視力檢查，準確掌握學童視力狀況，並提供個案管理及衛教宣導，各校也會透過親職教育講座或社區活動，將視力保健延伸至家庭與社區。

永龍建設公司董事長吳福明表示，配眼鏡的費用對一般家庭可能不算負擔，但弱勢家庭卻可能因經費問題而忽略學童的視力矯正，「Pay it forward」(把愛傳出去)是永龍建設的企業責任及理念，秉持取之於社會用之於社會的理念推動此項計畫，希望透過和文雄眼鏡公司合作，巡迴各校提供弱勢學童免費配眼鏡服務，善盡企業的微薄之力，讓社會更溫馨更祥和，營造社會善的循環。