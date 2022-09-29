2022年鬥艷時尚伸展台表演暨頒獎典禮今（29）日在新北市府中商圈開展，此次鬥艷時尚伸展台加入新住民母國文化元素，首創「國際創意造型設計組」，共有超過8個國家的新住民家庭學生參加。新北市長侯友宜表示，鬥艷時尚伸展台為培育產業未來所需人才，提供家政群、藝術群及設計群學生能夠跨域整合學習，每年都有超過500名的學生參加競賽。

新北市市長侯友宜到場致詞與頒獎。（照片/景義婷）

「2022年鬥艷時尚伸展台」競賽服裝設計第一名莊敬高職 吳文馨、能仁家商 楊宣慧。（照片/景義婷）

「2022年鬥艷時尚伸展台」由新北市教育局主辦今年以創新、共融、時尚、美學為主軸，是全國唯一仿真模擬時尚產業的技藝競賽。新北市教育局長張明文表示：今年活動結合「府中雙城產業發展計畫」，在府中商圈行人徒步區打造專屬獨特的時尚伸展台。此外，為求適性發展，讓新北技職體系中為不同專長的孩子，打造專屬實踐舞台，主辦單位透過相關產業挹注、府中在地產業合作、大專校院共育、跨群整合專業人才、打造新北技職人才一貫化培育，創造新北技職No.1五連霸全國第一的佳績。

今年度鬥艷時尚伸展台以「Me？taverse」為主題，並加入新住民母國文化東南亞風格，將文化元素融入造型設計。（照片/景義婷）

新北市市長侯友宜特別參與了走秀。(照片/景義婷)

新北市為落實2030新住民十年願景，今年度鬥艷時尚伸展台以「Me？taverse」為主題，加入新住民母國文化東南亞風格，將文化元素融入造型設計，更首創「國際創意造型設計組」，規定參賽者身分須為新住民或其子女，希望提升新北市新住民社會參與、認同。