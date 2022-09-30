【夢想淘心室】928開播後，周五單元節目【創時空】迎來主持界小鮮肉蘇子朋為受訪嘉賓，以自身經歷在節目中跟聽眾分享自己如何發現自己的不足，以各種不同挑戰漸漸進步到成為自己心目中優秀的人。子朋在節目中表示他創辦諸其林學校，不只是為了培訓一個主持人，他希望年輕人都能當自己人生的主持人，不要只是為了分數或是體制去做，大家都應該去當追夢的聰明人。

除此之外，想知道子朋跟豬耳朵之間的關係嗎?以及是甚麼動力讓子朋一心考上台大的呢?關於所有創業者的秘辛都在【夢想淘心室-創時空】，絕對不要錯過。

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主持人:景景

經歷:金聲獎、新傳獎、藝美獎、永續華文報導獎廣播類 獲獎

來賓:蘇子朋

經歷:海峽兩岸主持人大賽 金獎、1111人力銀行 副發言人