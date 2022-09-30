臺灣將在2025年邁入超高齡社會，對老年人的生活型態、健康促進與照護皆受各界關注。為了讓學子走進現場為社會盡心力，義守大學近期與高雄市岡山榮民之家簽署合作意向書，創造銀髮新動能與機會，將透過「青銀共享、翻轉在地老社區」USR計畫，編織社區資源協力網，推動整合性教學與研究動能。

義守大學與高雄市岡山榮民之家簽署合作意向書，編織社區資源協力網，推動整合性教學與研究，創造銀髮新動能與機會。(照片/義守大學提供)

義守大學校長陳振遠表示，面對少子女化與人口老化，健康醫學和智慧科技是國際趨勢，未來人才需具備跨領域、綜整專業知識的能力，義守大學10個學院跨域整合，早在2018年就已全面展開，面對未來趨勢，從教育的角度出發，工學院學生學習將智慧樂齡導入民生產品和都市設計，醫學院學生拋開世代隔閡，從青銀互動中體驗高齡醫療與長照，各領域學子從中理解高齡社會面臨的問題，進而發揮所學找出翻轉的機會。

陳振遠補充，作為全國少數擁有「醫學院」的綜合型大學，義守大學所屬集團有完整體系的醫療單位，積極鏈結教學和醫療資源，帶領學生深入社區從事醫療與衛教服務，因此無論在任何工作崗位上，都將大學社會責任實踐奉為職志，引導大學以人為本，從在地需求出發，以人文關懷與協助解決區域問題，善盡社會責任。

義守大學師生經常前往榮民之家見習與宣導衛教等關懷活動，將課堂所學實際運用在老人照護服務上，藉此拉近兩個世代的距離。(照片/義守大學提供)

岡山榮民之家主任詹光宇說，義守大學為科技、人文、醫學的綜合大學，日後雙方交流合作開創青銀共學，提升銀髮健康醫療、智能照護的好契機，義守大學年輕學子進入榮家注入青春活泉，並貼近長者需求，創造共榮共好的永續願景，而義守大學透過瞭解在地需求，提供學術和研究的專業支援，讓學生從現場實踐社會責任，學校方面則從現況調整學校的課程內容，以培育潮流所需之人才，共創學生、學校與在地社區機構的「三贏」。

義守大學深耕社區與長照產業的投入，職能治療學系及春暉社等學生過去就常前往榮民之家見習與宣導衛教等關懷活動，將其課堂所學實際運用在老人照護服務上，跨世代的互動打破年齡的隔閡，也讓學生在參與過程中提早熟悉職場的樣貌。不只如此，義守大學為了讓學子在畢業後順利銜接職場為社會貢獻所學，鏈結集團旗下各事業體，提供學子多元的實習機會和就業保證，義大畢業生更是享有義大醫療體系優先錄用之優勢，學校紮實的教研養分灌注，成為學生最大的靠山。