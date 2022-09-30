嘉南藥理大學「樂守內庄，活絡共生」USR計畫團隊，將於10月1日在「2022大內雪花祭，戀戀甜根子」市集音樂會舉辦甜根子草DIY體驗活動，現場提供甜根子草洗手乳及沐浴乳DIY材料各100份，邀請民眾在白色甜根子草花海盛開綻放的曾文溪畔，一起體驗甜根子草手作DIY、聽音樂、賞花海、看夕陽的浪漫氛圍。

甜根子隨風搖曳的白色花海，是大內區曾文溪畔秋天常見的景色，如同雪花般綻放的美景吸引眾多攝影愛好者前往，但大量的甜根子草花也間接造成當地河川淤積的困擾。嘉藥USR團隊中的粧品系老師林清宮及食藥檢測系老師田孝威發現了這點，利用蒸餾萃取技術，將甜根子草抗菌特性應用於清潔抗菌的洗滌用品，讓原本無經濟價值之溪邊植物，變身為具有化粧品用途之特色材料。

甜根子草傳統都是用以做紙漿纖維，或繩索和掃帚或手工藝品製作，而嘉藥USR計畫團隊進一步以萃取技術，應用甜根子草抗菌特性，開發出一系列「洗顏粉、洗碗精、抗菌洗手乳及抗菌沐浴乳」等清潔抗菌洗滌用品，並於2022大內雪花祭甜根子草DIY體驗活動現場，免費提供甜根子草抗菌洗手乳及甜根子草抗菌沐浴乳材料包各100份，民眾可自行DIY做出市面上購買不到的甜根子草清潔用品。

嘉藥民生學院長吳明娟表示，「樂守內庄，活絡共生」USR計畫邁入第三年，因應環境永續目標將甜根子草產品開發列入計畫項目之一，讓甜根子草在為生質能源和商業棉紗的替代品之外，也開發出作為化粧品特色材料的新用途。今後嘉藥將持續利用大內曾文溪畔之甜根子草，擴大民生應用及保健功效的開發研究，增加台南大內創新加值產品，達到大學社會責任之目標。