國立臺南大學親善大使團獲選111年國慶禮賓接待人員，成為南臺灣第一所國慶禮賓接待服務學校。為展現培訓成果，南大特別於今(30)日在雅音樓音樂廳舉行「111年國慶禮賓接待學校記者會」，期盼在國慶大典上，讓國內外貴賓感受到親切與自信的專業服務。

南大親善大使團優質的學習態度和服務的精神，經常獲邀擔任各項接待任務。去(110)年，獲得國慶籌備委員會的賞識，以見習學校的身份，參與觀摩及學習他校在國慶典禮的服務經驗，激發團員們的榮譽感與服務使命。這一年來，團員們積極投入準備及訓練，並有鑑於國慶大典相較以往的接待任務，難度增添不少，不僅要擁有快速的反應力，更要有高度的專注力，因此，特別邀請佳仕美人企業形象暨服務學院顧問總監侯尹宜擔任講師，規劃一系列的國慶訓練課程，讓團員們能掌握國慶大典的禮賓服務要訣，展現親善大使應具備的專業形象。

團員們積極投入準備及訓練，就是為了要完美處理好這次的國慶接待任務。(照片/臺南大學提供)

記者會中，南大親善大使團團員們也展示多款南大親善大使的服裝，其中紅白色的洋裝，更是親善團員們多次討論而自行設計的專屬服裝，此款洋裝設計，以南大親善一貫的亮紅色系為主，在裙擺的部分採用A字裙設計，方便禮賓人員活動，並在袖口部分以花苞袖的設計，符合國際禮儀規範的同時，亦能方便禮賓人員的工作需求，更加入暗袋的設計，增加服裝的機能性，讓禮賓人員能攜帶隨身物品，並保持優雅的服務態度。

南大親善大使團長賴竫涵表示，感謝師長的指導與支持，以及團員們的努力，也謝謝評審委員們的肯定，讓南大親善大使團有機會參與國慶大典，大家一定會全力以赴，展現最佳的儀態及服務。

南大學務長侯志正表示，肯定每一位親善團員，看到大家平時扎實的訓練，以及從暑假開始積極的加強各項服務技巧，相信大家已經做好充分的準備，期待在國慶大典上看到南大親善大使們的亮麗表現，也期許團員們把握與珍惜難得的機會，展現南大人的優質與熱忱，為學校爭取榮譽，也為自己的未來加分。