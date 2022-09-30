「毛孩」相關健康問題是主人們所殷切關心的，而所謂「健康一體（One Health）」是指將人類健康與動物及環境健康三種科學資源整合為一的創新概念。為推動此概念，中臺科技大學與全國動物事業群與自2019年起簽訂產學合作契約，以「愛護生命、關懷生命」為核心，致力於動物照護與人類醫學的結合，提升動物醫療及改善人類健康。

中臺科大與全國動物事業群長期關注動物照護相關議題，歷經三年緊密合作後，特別於今(30)日由中臺科大校長陳錦杏與全國動物事業群執行長陳道杰，率領雙方團隊續簽產學合作契約，約定未來持續將過去動物放射治療技術、動物相關專利研發計畫、教學與研究等成果深化推動。

中臺科大校長陳錦杏(右)與全國動物事業群執行長陳道杰(左)雙方續簽產學合作契約。(照片/中臺科技大學提供)

本次續約活動不僅邀請亞洲動物福利協會騷貓公益咖啡的銀髮志工「青春笑年合唱團」表演，台中市咖啡產業發展協會提供香氣十足的咖啡飲品，更在中臺科大圖書館中臺棧辦理「動物輔助治療」活動，邀請動物輔助治療十年有成的「台灣動物輔助治療專業發展協會（PATA, Taiwain）」，帶領謙和賀日照中心30位長者體驗動物輔助治療。

陳錦杏表示，長者們與毛孩互動的過程中，不僅改善情緒及認知，也增加運動量及社會互動，有助於身心健康。陳道杰對這場體驗活動表示肯定，認為動物輔助治療充分展現出動物與人類醫療的緊密關係。謙和賀日照中心主任溫蕙瑜表示，未來將進一步深入了解中心整合動物輔助治療的可能性，希望可以規劃更多類似的活動，提供日照中心長者更新更好的照顧服務，為長者家屬們牽好、顧好長輩，協助減輕照護負擔。

陳道杰認為動物輔助治療充分展現出動物與人類醫療的緊密關係。(照片/中臺科技大學提供)

在長照及中醫護理專業兼備的資深動輔師陳美麗帶領下，參與活動的貴賓及長者們認識專業鑑定合格的治療犬性格、年齡及服務特色，並且在動物治療師及輔導員引導下，專業又可愛的毛孩們逐一與謙和賀日照中心長者們進行遊戲互動，對參與活動的長者們而言，這是一場別開生面、特別且愉悅的互動體驗。

許多長者們表示，這是一場有趣的互動體驗。(照片/中臺科技大學提供)

活動當天，全國動物事業群特別邀請旗下公益品牌「亞洲動物福利協會（簡稱AAWA）－騷貓公益咖啡」銀髮志工進行合唱表演。AAWA以動物福利與全人關懷為宗旨，串連亞洲地區致力推動動物保護工作的愛心人士關懷「孩童動保教育」，從教育孩子對生命負責，學習尊重、善待及陪伴生命開始，推廣至今更擴大到照顧銀髮族退休生活，因此於台中市成立騷貓公益咖啡，邀請社區長者擔任志工，從學習手沖咖啡、手作磅蛋糕到成立合唱團，讓他們重新參與社會、找到生命新的價值。

中臺科大與全國動物事業群續約儀式，在全國首間設置於校園中的「謙和賀日照中心」長者們的笑容及歡樂聲中畫下完美句點，中臺科大與全國動物事業群再度攜手合作，期許為人類及動物生命醫療貢獻重要力量，提升人寵生活品質，並創造更多豐富的生命價值。