南華大學藝術文化研究中心舉辦「唐風藝術—珠寶與藝術空間對話展」，展出珠寶藝術設計名師張櫻覺的「唐風」珠寶作品，並於28日舉辦開幕茶會，除了南大副校長林辰璋、學務長柳雅梅、圖書館長賴淑玲出席與會之外，藝術與設計學院多位老師也出席共襄盛舉，並帶領課堂學生參觀展覽。本次為張櫻覺首場校園展，活動至10月9日，歡迎對藝術有興趣的民眾前往參觀。

唐風藝術珠寶創辦人張櫻覺出生於書香門第的藝術之家，自幼學習水墨、西畫，亦赴日學習插花及「整體造型設計」。35年前成立工作室，創以「唐風」為設計概念，融入古風藝術，展現大唐盛世之丰韻、飽滿、厚重、典雅的藝術特點，將金工與珠寶做巧妙的結合，以工筆畫精細的線條、搭配高彩度寶石所呈現出的光澤，讓每一件珠寶作品都以不同的風格及個性展現。

張櫻覺介紹自己的作品。(照片/南華大學提供)

南華大學副校長林辰璋表示，很高興在開學之際，首場藝術展能夠邀請到享譽國際的知名唐風珠寶藝術家張櫻覺展出「唐風藝術─珠寶與藝術空間對話展」，此次更是她首度在國內大學舉辦的作品展。林辰璋補充，張櫻覺跨界在文化藝術創作及珠寶藝術設計兩界間，以「禪風」和「唐風」為品牌主題，風格呈現多元的人文藝術及宗教意境珠寶，代表其不僅專精於珠寶藝術的設計，對展場的空間設計也相當講究，讓珠寶和藝術空間相互輝映，這也讓她的作品深具人文性、藝術性及獨特性。

珠寶藝術設計名師張櫻覺指出，此次展覽分為三部分，第一部份以唐風「藍、金、紅」為主色調的金工珠寶作品，第二部份以刺繡為主題的藝術作品，第三部份以禪風美學營造的空間藝術。張櫻覺認為，美學與設計的關係密不可分，生活是設計的基礎，設計在人類文化發展中的作用得到體現，而唐風藝術的設計主軸精神建立於輝煌的唐朝時代，擁有豐富的人文、生活意境、多元藝術，開放自由的裝扮與宗教信仰，以及包容異族文化等歷史淬煉後的精華思維，作品中亦融入建築的概念並帶入詩詞歌賦，呈現中國古代建築以及江南庭園之美，藉以展現出與眾不同的珠寶藝術。

張櫻覺致詞。(照片/南華大學提供)

開幕茶會大合照。(照片/南華大學提供)

張櫻覺的作品體現出對色彩的大膽而獨特的搭配，無論是胸針、項鍊或是戒指，不僅展現出設計師所營造的美學意境，更具深層的哲學意涵。「唐風藝術—珠寶與藝術空間對話展」即日起至10月9日在南華大學「三好廳」展出，現場還能一睹藝術家韋勝茂書寫致贈予南華大學的「唐風賀詩」，歡迎踴躍前往參觀，來享受珠寶與空間的藝術氛圍。