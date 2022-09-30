國立高雄科技大學研發成果再創國際佳績，本次高科大與高雄精釀啤酒品牌「自由人釀造」聯手研發的玉荷包酸啤酒Chill 53參加2022年英國WBA(WORLD BEER AWARDS)大賽，不僅獲得台灣區野生/酸啤酒增味組(FLAVOURED WILD/SOUR BEER)國家優勝與金獎，又於8月25日獲得世界最佳啤酒大獎(World's Best Flavoured Wild & Sour Beer)，是本屆比賽台灣唯二、高雄唯一取得該類型世界最佳獎項。

高雄工藝啤酒品牌「自由人釀造」團隊黃俊能(右)、牟善群(左)兩位釀酒師長年為高雄在地水果物產媒合啤酒創新口味，也是美國啤酒評審認證協會(BJCP)評審，平日對啤酒教學與釀造推廣不遺餘力，他們與高科大聯手研發的玉荷包酸啤酒，獲得國際多個獎項肯定。(照片/高雄科技大學提供)

高科大海洋科技發展處致力於扶植海洋類相關領域團隊及企業，進駐廠商泫智國際旗下高雄工藝啤酒品牌「自由人釀造」與高科大水產食品科學系教授吳建輝聯手研發出全台第一支功能性乳酸菌株發酵的酸啤酒-玉荷包酸啤酒Chill 53，透過吳教授篩選定序功能性乳酸菌NKUST 817，結合高雄在地水果配對出最佳組合，以芳境合作社玉荷包原汁為基底發酵而成。

泫智國際旗下高雄工藝啤酒品牌「自由人釀造」與水產食品科學系教授吳建輝聯手研發出全台第一支功能性乳酸菌株發酵的酸啤酒-玉荷包酸啤酒Chill 53，透過吳教授篩選定序功能性乳酸菌NKUST 817，結合高雄在地水果配對出最佳組合，以芳境合作社玉荷包原汁為基底發酵而成。(照片/高雄科技大學提供)

「自由人釀造」團隊的黃俊能、牟善群兩位釀酒師長年為高雄在地水果物產媒合啤酒創新口味，平日對啤酒教學與釀造推廣不遺餘力，同時也是美國啤酒評審認證協會(BJCP)評審。他們表示，因為對高雄有一份熱愛，即使選擇在家鄉創立精釀工藝啤酒品牌是條艱辛的道路，也會咬緊牙關堅持下去。他們也補充，雖然在外人眼中兩人有著十幾歲年紀差距，但雙方總有聊不完的創意啤酒話題，奔放又源源不絕配方是團隊特色。談到對將來的規畫，他們說創辦酒廠是兩人下個十年的規劃，朝向啤酒在地、地酒夢想前進。