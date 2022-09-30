輔仁大學中文系與宇萌數位宣布展開跨域合作，雙方於今(30)日在輔大谷欣廳舉行「當文學遇見元宇宙」記者會，表示今後將把實境技術導入傳統文學課程，讓古人的文學經典透過新穎的元宇宙技術穿越時空相互交流，學生在學習經典文學的同時，也建立起元宇宙概念，跨域學習將教學與教育推向新的里程碑。

輔大中文系作為輔仁大學歷史最悠久的系所之一，富含深厚的文學底蘊，除了紮實的傳統教學更與時代一起脈動，「通古變今」、「轉化創新」的核心教學理念，在本次的合作將具體實踐。輔仁大學副校長謝邦昌表示，元宇宙為下一個科技黃金十年，以虛中有實、實中有需、虛實整合為主要脈絡，期待中文系與宇萌緊密合作下，為輔大元宇宙教育注入一股全新的能量。

宇萌數位科技執行長白璧珍致詞談到，文學賞析是很多領域的基礎知識，更是國人美好生活與人文素養的來源，本次合作是首次將元宇宙應用於博大精深的文學體系，期待透過元宇宙之虛實融合、豐富體驗，以互動科技帶動詩詞歌賦賞析的情境生動化與臨場感，引導莘莘學子甚至一般民眾不僅利用AR/VR科技帶來各種身歷其境的場景與感受，並帶動創新思維與創作，進而豐富教學資源與帶動大專院校之整體人文素養，可謂體驗科技應用的新境界。

輔大中文系主任王欣慧指出，這次與宇萌數位聯手是人文學科內容與科技領域合作的第一步，期待透過跨域的結盟，展現人文學科知識價值被運用的能見度，帶著學生經由傳統的教學再進入元宇宙，培養未來的人才。本場記者會也邀請到了傑出校友沈春華，她勉勵學子，以人文插上科技的翅膀，讓文學的力量真正「躍然紙上」。

本場記者會也邀請到了傑出校友沈春華，她勉勵學子，以人文插上科技的翅膀，讓文學的力量真正「躍然紙上」。(照片/輔仁大學提供)

記者會後全場大合照。(照片/輔仁大學提供)

儀式中雙方交換信物，宇萌科技致贈現場每位教授、學生一本進入元宇宙的書籍「AR擴增實境創新思維」，中文系致贈宇萌科技刻有系訓「究天人之際，通古今之變」的硫璃，象徵合作正式展開。隨著「元宇宙」浪潮的興起，輔仁大學與宇萌數位科技會愈加緊密的持續合作，發揚新穎的元宇宙教育，翻轉國內傳統教育型態，並以中文系作為模板，期待將元宇宙教育推行到各領域系所，使輔仁大學與宇萌數位成為國內推動元宇宙教育的先驅。