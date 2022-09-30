2022武漢金銀湖杯第八屆海峽兩岸青年創新創意大賽於今日(9/30)公布入圍初賽名單，本次有相當多優秀作品報名，經過主辦單位與承辦單位的書審後，最終決定入圍初賽的組別為31組，初賽時間訂於10月15日。

台北賽區菁英賽由武漢台資企業協會與東西湖區台資企業協會主辦，並由中華兩岸文經協會承辦執行，本次有相當多件優秀的參賽項目，在參賽種類上也是相當多元，在經過評委長時間縝密的評選後，最後選出共31組，在這許多參賽項目當中，可見台灣創新創業的發展性。初賽將會選出十組優秀隊伍，決賽最終訂為11月10日進行，與武漢賽區的十組隊伍共同角逐名次與獎項。因應疫情，決賽會以台北與武漢雙會場形式進行線上直播連線。

圖片為第七屆武漢金銀湖盃海峽兩岸青年創新創業總決賽，獲獎團隊與評審之大合照。(圖片/中華兩岸文經協會提供)

本次「2022武漢“金銀湖杯”第八屆海峽兩岸青年創新創業大賽」主題為“同心築夢，攜創共贏”，希望充分利用現代大數據智能優勢，使賽事擴大影響，未來推廣將採用“線上線下聯動+多個城市聯動+多場循環聯動+全矩陣新媒體傳播+直播形式”五大創新多維融合模式，為參賽兩岸青年提供更有利的服務與幫助。

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