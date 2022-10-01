由東海大學與全國中小企業總會合作推動的「數位青年轉型種子賦能計畫（簡稱T大使計畫）」，今年總計有20位經由該校勞教處推薦的學生，以優異的勞作態度履歷，於全國性的評比考核中錄取。T大使除了可參與通識職能、主題學院等多元培訓課程之外，在通過20週的培訓及考核後，更可獲得10.9萬元的實作獎勵金，並加入企業優先選才的「T大使人才庫」媒合工作，畢業即就業。

T大使們向企業導師獻花表示感謝。(照片/東海大學提供)

今(10/1)日上午於東海大學舉辦「數位青年．東海大學」成果發表會，東海大學副校長劉正、勞教長卓逸民、數位發展部數位產業署副署長胡貝蒂、全國中小企業總會職涯發展中心副營運長劉家孟、鞋類暨運動休閒科技研發中心組長曾昭文、金屬工業研究發展中心知識應用服務組組長胡國信等人出席與會，並有超過百位跨科系的勞教處學生領袖到場見證T大使的學習成果。東海大學副校長劉正表示，自創校初始，東海即以勞作教育作為品格奠基，並視其為博雅全人教育的蘊底。T大使們從勞作身心手腦並用的實作與觀察中，學會如何學習，這是直面未來職涯的優勢態度力，而跨域、數位的知識力更是當代社會迫切需要的。勞教長卓逸民說，未來勞教處將與數位發展部數位產業署及全國中小企業總會緊密合作，針對企業所需人才提前布局，縮短學用落差，並透過T大使平台媒合適性工作，達到畢業即就業的目標。

卓逸民表示，因應企業在數位轉型中的人才需求，勞教處與全國中小企業總會共同推動T大使計畫，特色為業師帶領、企業職場體驗、產業知能實作及多元人才跨域培訓，共計有20位勞教處推薦的學生錄取，並有16位學生完成20週的全程培訓課程，獲得10.9萬元的獎勵金。

T大使與企業導師合影。(照片/東海大學提供)

本次成果發表會中，曾任東海勞教幹部的6位T大使從人文、社會、農業等非資訊專業的科系視角，分享在睿澤企業、鑽全實業、台華精技、石城實業、和和機械等企業實作的歷程，企業實作內容涵蓋智慧製造、智慧服務、數位行銷、AI導入等焦點專案。政治系的T大使游嘉昀表示，實作場域在板金業的台華精技讓她剛開始非常緊張，但鞋類暨運動休閒科技研發中心主題學院扎根課程，以及企業導師的帶領下，在實作中觸發對UI（User Interface）、UX（User Experience）的興趣與投入，順利完成專案。曾擔任勞作區隊長的T大使蘇亭芳則說，在勞作教育中培育出面對抱怨可換位思考、勇於溝通並尋求解方的能力，將這些軟實力帶到工作中，讓她即使遭遇困境也能迎刃而解。