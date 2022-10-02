台灣街舞競賽史上最高首獎的「WE BATTLE街舞大賽」，本月2日於台北松山文創園區熱鬧登場，在台北國際烈酒展及各大知名品牌的支持下，冠軍隊伍獨得100萬元高額獎金，堪稱今年街舞界最令人引頸期盼的盛事之一。首屆「WE BATTLE街舞大賽」原訂在去年舉辦，因疫情三級警戒延至今年，未料今年六、七月台灣疫情升溫，但仍澆不熄舞界新秀的動力，在遠距排練與線上初賽的規劃下，選出二十五隊強隊決戰終極舞台，最終由 「MANIAC Family」獲得首屆百萬首獎。

百萬街舞大賽決賽參賽隊伍牙買加黑人。（攝影/王雅芬）

專業街舞好手的圓夢舞台

有別過去台灣各大街舞比賽主要鎖定在學生族群，「WE BATTLE街舞大賽」設定參賽者需年滿18歲，且未與經紀公司簽有商業合作的中華民國國民，主要正是希望鼓勵欲投入街舞領域的新鋭，讓優秀的台灣街舞新秀有圓夢的舞台。主辦人黃培峻表示：身為街舞愛好者，我們除了鼓勵年輕世代的健康與活力文化，更希望讓一群有能力且懷抱願景的街舞好手，透過這個舞台，得到更好的發展機會；而募集高額獎金，也是期盼他們可以獲得更多資源去實踐理想，未來無論朝表演、教學，甚至前往國際大賽圓夢，「WE BATTLE街舞大賽」都可以成為他們最強的助力之一。除冠軍可獲百萬首獎之外，亞軍和季軍所獲得的20萬與10萬元獎金，也已達台灣其它賽事的冠軍獎勵標準。主辦單位希望透過高強度的競賽，讓專業舞者以舞會友並相互交流，令台灣街舞文化更加活絡。

百萬街舞大賽決賽參賽隊伍，每組都是強棒，競爭激烈，並開放現場觀眾票選最佳人氣獎。（攝影/王雅芬）

參賽隊伍層次水平最高的街舞競賽

本屆「WE BATTLE街舞大賽」強隊林立，初賽評審便驚呼：竟有不少過去各大小賽事的冠軍隊伍，以及在業界擔任老師級的選手紛紛出場競逐。有「明星舞蹈教父」美譽的「大目」老師便說：本屆報名隊伍的水平高度很夠，許多參賽者早就已是坐在評審席上的老師級，一般賽事根本就難見其縱影，可以在決賽欣賞到這場難得的競演，實在令人覺得過癮！

為求競賽的慎重與專業，決賽邀請七位台灣街舞界明星級老師擔任評審，分別由：明星舞蹈教父「大目」、台灣街舞王子「柏青」、資深舞蹈總監「剛一」、嘻哈女魔頭「Nike」、國際賽常勝軍「囂張」、舞蹈節目總監「一鳳」，以及選秀節目導師「田一德」等擔任。面對如此夢幻陣容般的評審團，當天許多參賽的街舞新秀也是抱著朝聖般的心情，秀出高水準演出。

百萬街舞大賽決賽參賽隊伍，每組都是強棒，競爭激烈，並開放現場觀眾票選最佳人氣獎。（攝影/王雅芬）

國內外品牌跨界支持正能量展演活動

《WE BATTLE街舞大賽》，由國際享譽盛名的酒展：台北國際烈酒展暨調酒展（Taipei Whisky Live & BarShow）作為最主要贊助單位跨界舉辦。「台北國際烈酒展暨調酒展」深耕台灣市場十多年，是台灣最早期也最具代表性的國際酒展，將許多國際潮流和品酒文化帶入台灣。有鑑於對台灣在地文化發展的回饋與貢獻，特別贊助本次街舞大賽，希望讓帶有正能量的街舞活動蓬勃發展，也希望鼓勵專業舞者，讓台灣街舞展演站上國際舞台。

在台北國際烈酒展暨調酒展的拋磚引玉下，台灣優質食品龍頭義美食品、高端汽車品牌新北保時捷中心、知名運動品牌New Balance及格蘭傑蘇格蘭威士忌等品牌也加入贊助支持行列，以跨界力量打造街舞的夢想舞台。

首屆《WE BATTLE街舞大賽》由「MANIAC Family」獲得，他們同時也是台灣史上第一隊獲得百萬競賽獎金的舞林高手。（攝影/王雅芬）

首屆《WE BATTLE街舞大賽》獲獎隊伍簡介

首屆《WE BATTLE街舞大賽》由「MANIAC Family」獲得，他們同時也是台灣史上第一隊獲得百萬競賽獎金的舞林高手。「MANIAC Family」2019年在國際電視競賽《亞洲達人秀》獲得最高肯定「黃金按鈕」，最終拿下前四強的佳績。同年也受政府邀請演出《國慶禮讚》，用舞蹈為臺灣的生日獻上能量與祝福。更與眾多知名藝人及公司團隊合作演出，無論在編排、表演、創作、或教學上都極度吹毛求疵，也教育出無數新生代優秀舞者。「MANIAC Family」的座右銘是『要做就要做到最好』，他們將一直堅持這樣的執念，用舞蹈回饋所有熱情給全世界！

第二名「HiZam」及第三名「HRC HYBRID CREW」，則分別獲得新台幣二十萬元及十萬元，也幾乎是台灣各大街舞大賽的冠軍獎金。 最佳人氣獎，同樣由「HRC HYBRID CREW」拿下，獲得線上及線下廣大的人氣加持，抱回多項獎品。