綠能政策是未來趨勢，太陽能板的發展成了環境永續的關鍵。義守大學智慧科技學院電機工程學系的「太陽能板洗板機之研發」及「左營海軍鎮海營區太陽能系統設備之設計規劃」受到業界肯定，雙雙奪下工研院「電網學校暨人才發展聯盟獎學金」的「優秀專題提案獎」，評審老師表示，義守大學的兩組作品皆有充沛的研究能量以及專業可行性，相當期待日後的展望。

獲獎的兩件作品，由電機系四年級陳柏嘉、吳承彥、莊靖德、陳順心、林聰譯、邱冠霖、羅世昌、郭育宏、蕭文豪、許倉誠、林俊維、楊忠益等12位學生負責完成。第一件作品為「左營海軍鎮海營區太陽能系統設備之設計規劃」，是將營區的場域結合電機專業，從繪製場域空間配置圖，再到後續設備進駐與廠商確認施工細節、電路、太陽能板設置等內容，規劃完成一座完整的太陽能發電系統場域。

義大學子透過實務訓練，從產品設計、採購、組裝、修改、測試等，分工合作執行，獲得獎項肯定，對每位組員來說是很大的鼓勵。(照片/義守大學提供)

第二件作品為「太陽能板洗板機之研發」，則是以開發高效率的太陽能板清洗機，適合不同類型的太陽能板，操作性強、清洗工作效率高，應用範圍廣泛，吸引業界高度興趣，同時也獲得「綠點子國際發明暨設計競賽」的鈦金牌獎肯定。

團隊組長陳柏嘉表示，「太陽能板洗板機之研發」從設計、採購、組裝、修改、測試等，組員分工合作執行，才能完成一台實用的太陽能板洗板機，所以這份榮耀是大家一同努力得來的。透過這次的經驗，也讓陳柏嘉瞭解到擔任領導者是件不容易的事，很感謝學校與師長的幫助，讓他們有豐收的成果與亮眼的成績。

團隊副組長吳承彥說，在籌備「左營海軍鎮海營區太陽能系統設備之設計規劃」中，製作地籍圖、現場核對、PV陣列排佈圖、短路容量和電壓變動檢討等，都需要非常多的經驗累積與師長指導，才能順利完成，團隊經過一年的耕耘，首次參加就得獎，對每位組員來說是很大的鼓勵。

義守大學從教育政策與教研執行上的對接政府定位與城市發展，都精準反應臺灣與國際人才的需求，同時鏈結業界資源共同培育人才，是高科技菁英的培育基地。(照片/義守大學提供)

電機系指導老師吳榮慶指出，義大電機系在綠能產業領域耕耘多年，鏈結業界廠商提供更多資源培育人才，學子透過實務訓練，累積未來職涯發展的能量。另一位指導老師譚祖崇則表示，學生完成一套太陽光電系統的運作模式，學習光電系統在電力系統的標準設計，使太陽光電系統在用電安全更穩固。高雄將成為全球半導體重鎮，加上南臺灣發展能綠能產業極具優勢，多元的就業機會大幅提升，義守大學，從教育政策與教研執行上的對接政府定位與城市發展，都精準因應臺灣與國際人才的需求，更是科技菁英的培育基地。