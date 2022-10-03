「全國學生圖畫書創作奬」頒獎典禮於1日在國立臺灣藝術教育館(以下簡稱藝教館)南海劇場舉行，本屆計有184 所學校、1,120 名學生的751 件作品參選，99件(含特優、優選、甲等及入選)從中脫穎而出，實屬珍貴。

今年獲得「特優」創作靈感多來自內心情感的抒發，尤其大專組廖嘉文同學的《嗶波與可麗》，以小動物和機器間的友情及探險為主軸，使用活潑鮮艷色調的幾何構成圖像，跳脫一般圖畫書以手繪插畫為主的風格，讓小朋友在閱讀時能對造型及配色有耳目一新的體驗與感受，深獲評審青睞。

評審代表致詞。(照片/教育部提供)

高中(職)組特優林子毓同學創作的《沒有臉的人》，作品發揮了尋找愛與被愛的想像，造型與技巧表現出色，低彩度的色彩搭配主角圍巾的金黃，隱約暗示灰色生活的一抹微光，成熟內斂的視覺風格，是難得的佳作。

國中組吳爾祜同學《十四歲的生日禮物》，以得到的生日禮物貫穿繪製整個故事，溫馨又感人，構圖多以特寫鏡頭呈現，讓讀者聚焦於主題上，素描與水彩混合構成的畫面自然交融，純熟的創作技法，讓他在小學、國中階段已三度獲得特優，展現無比旺盛的創作力。

國小高年級組蔡永盛同學的作品《哥哥!請多指教》，內容取材自真實的生活經驗，故事幽默風趣且敘事層次豐富，連書名都展現了一語雙關的巧思。以身為雙胞胎的親身經歷，描繪兄弟之情，既犀利又溫暖。構圖充滿童趣，令人莞爾，用色精簡大膽，書中隱藏了許多讓人驚喜的彩蛋。

國小低中年級組特優張睿恆同學的作品《變成恐龍》，將家人形塑成各種誇張造型具備不同能力的恐龍，結構自由而順暢，圖畫的生動，來自於充滿個性的造形和誇張的表情，以及平面散置，如圖鑑般的構圖形式，呈現了觀察力、表現力和創造力，這是一件師生通力合作出的成果。

「全國學生圖畫書創作獎」於民國95年創設，迄今已17屆，累計近2萬餘名學生參賽，除了每年擇選特優作品出版的套書及翻頁電子書，廣受大眾歡迎，藝教館更進一步將歷年優秀作品數位化，建置了圖畫書親子互動體驗區，運用互動投影及大螢幕觸控面板技術，讓同學透過動手做體驗圖畫書與兒童文學之美，也讓優秀作品不僅推動了親子閱讀風氣，更賦予豐富多元的教育功能。

此外，為致力推廣兒童文學，藝教館特別結合「全國學生圖畫書創作奬」與「教育部文藝創作獎」得獎作品，分別於111年9月18日至10月16日在藝教館第3展覽廳、11月16日至12月4日在宜蘭縣政府文化局、12月7日至12月25日在國立臺南生活美學館進行聯合展出，相關巡迴展訊息可至藝教館網站(https://www.arte.gov.tw/)查詢，歡迎全國喜愛圖畫書及創意故事的大小朋友入場參觀，一起感受天馬行空的想像魔力。