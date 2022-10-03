新北市於1日在新莊體育園區辦理111年全國反毒博覽會，推出一系列反毒宣導活動，包括各式攤位、各項演出、反毒操、反毒宣言、籃球友誼賽，以寓教於樂的方式，宣導反毒觀念及拒絕毒品的技巧，更準備了百樣好禮供民眾參與抽獎，許多體驗過活動的民眾紛紛表示，這是今年最精彩有趣的大型反毒宣導活動。

開幕活動由樹人家商帶來「龍獅獻瑞齊拒毒」，以氣勢磅礡的鼓聲展開序幕，並邀請111年度全國中等學校運動會獲跆拳道品勢冠軍丹鳳高中演出「拳活力，反毒品」。中場由南強工商舞出「青春有我～沒有毒」，展現正面陽光之青春氣息，接續由中山國小學生擔任反毒領航員代表，帶領著各縣市反毒領航員進行宣誓，接著由數千位新北高中職學生舞出活力健康反毒操，陽光草坪上充滿學生活力與熱情，齊聚新北堅決拒毒之決心。

新北市教育局表示，在教育部表揚110年度防制學生藥物濫用績優教育單位全國73個獲獎名單中，新北有以下6所學校獲此殊榮，分別為新北高工、樹林高中、華僑高中、竹圍高中、復興商工及三多國中，新北獲獎數為全國之冠，營造安全校園的努力獲教育部肯定。

下午場活動並邀請教育部學務特教司長吳林輝及新北市副市長劉和然為跳耀青春拒絕毒害開球，由T1聯盟新北中信特攻籃球隊，與新北市HBL常勝軍能仁家商和南山中學進行反毒籃球友誼賽，球賽以健康活力的元素向民眾傳遞正確的反毒知能，以提高國人對於毒品及藥物濫用的認知。參與球賽的能仁家商HBL球員林子皓表示，能與實力強勁的職籃球隊同場競技以球會友，傳達拒絕毒品進入校園的堅定意志，與青年朋友共同守護健康友善的學習環境，是一件很有意義的事情。

劉和然與南強工商Dream team、 SWEET HOT啦啦隊女孩、能仁家商、南山中學籃球隊、中信特攻職籃合照。(照片/新北市教育局提供)

T1聯盟新北中信特攻籃球隊，與新北市HBL常勝軍能仁家商和南山中學進行反毒籃球友誼賽。(照片/新北市教育局提供)

擔任領航員代表的中山國小學生黃定捷說，自己的學校很重視反毒教育，常與老師一起製作反毒小文宣，這次能夠代表全國反毒領航員宣誓，大聲向全國宣誓我們拒毒的決心，覺得非常開心。板橋高中學生王晨芸說，同學們在學校利用課餘時間練習反毒舞，歌詞中也教導大家正確拒絕毒品的態度，在排練過程中同學們的關係更緊密團結，真的是超棒的活動。

全國反毒在新莊體育園區熱鬧登場，千名高中生參加反毒健康操。(照片/新北市教育局提供)

新北市副市長劉和然表示，教育局以多元活潑活動取代傳統教條式反毒宣導，引導青年學子不聽信他人使用藥物放鬆或逃避，鼓勵以適度釋放壓力方式，遠離毒品的誘惑。同時，新北市持續以「追根溯源」、「多元輔導」、「一人一師」、「善用民力」、「創新宣導」等 5 大策略落實校園反毒工作，建構學生友善學習，及家長放心之學習環境，讓新北校園真安全，孩子健康快樂成長。