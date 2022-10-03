臺南市政府教育局學生輔導諮商中心將於22日辦理111年度約聘專任專業輔導人員第4次甄選，預計錄取名額為心理師督導2名、心理師6名(一般地區學校1名，偏遠地區學校5名)，社會工作師2名(一般地區學校1名，偏遠地區學校1名)，總計10名專業輔導人力，希望招募有志從事專業輔導人員，共同成為孩子們的「心靈捕手」。

教育局長鄭新輝表示，臺南市積極推動「友善校園」學生輔導工作計畫，由學生輔導諮商中心提供學生心理諮商、家長及教師諮詢服務，並接受轉介協助家庭增能，透濄整合各方資源，幫助學生解決各種困擾，使其安心就學。臺南市政府教育局學生輔導諮商中心主任羅智韋指出，學生輔導諮商中心致力整合各項輔導資源，積極完善輔導系統，提升學生輔導工作成效與品質，歡迎專業輔導人才加入臺南市專業輔導工作團隊，一起為助人工作打拼。

甄選簡章自即日起公告於臺南市政府教育局網站(https://bulletin.tn.edu.tw/)教育公告及臺南市政府教育局學生諮商輔導中心網站(http://cs.tn.edu.tw/ )最新消息，請逕行下載簡章。本次甄選一律採取郵寄通訊報名，報名期間自簡章公告日起至111年10月11日(星期二)截止，郵戳為憑。如有報名相關問題，歡迎電洽臺南市教育局學生輔導諮商中心。