今年獲得法國路易樂斯福世界盃麵包大賽首座團體冠軍的教練吳武憲，這學期開始在弘光科技大學任教，擔任食品科技系副教授，把業界近40年經驗及獲世界麵包大賽的秘訣傳授學生。在業界有著「太陽之手」之稱的吳武憲指出，課程教授各種不同發酵種變化，優化課程內容，讓學生簡單學、好操作，學習多樣化技巧。

吳武憲表示，自己在業界近40年，擔任很多企業顧問、總監，以前到學校任教都是兼任講課性質，每次皆是短短的幾堂課，在以前主管同時也是系上的特聘教授吳朝福邀請下，這學期真正進入校園執教鞭，吳武憲每星期從台北南下台中授課，要把多年來累積的技術、經驗傳授給學生，更重要的是「把技術留在台灣，進行傳承。」

吳武憲表示要把多年來累積的技術、經驗傳授給學生。(照片/弘光科技大學提供)

吳武憲指出，自己都告訴學生要有熱忱，學習才會有動力，他說過去教學對象以有基礎的烘焙師傅為主，現在則是還在學習階段的大學生，因此，特別囑咐學生要認真，因為學起來的技能對於未來有很大的幫助，特別是一定要有興趣，否則是在浪費時間。課程安排上，除了學校規定的既有教學內容外，他也另外規劃自己獨特的課程，教學生用法國老麵種、湯種等不同的發酵種做變化。

吳武憲以自己參加過世界比賽的經歷告訴學生，如果想要參加比賽，首先一定要把根紮好，基礎要學得穩固，而且要知道自己想要什麼，練習、參加比賽皆要主動，不能被動，因為比賽很辛苦，簡單的事要不斷的重複做，做到非常的熟練，更要犧牲假日不斷練習。

吳武憲以自己參加過世界比賽的經歷告訴學生，如果想要參加比賽，首先一定要把根紮好。(照片/弘光科技大學提供)

弘光科大食品科技系主任呂淑芬表示，系上規劃多元課程，教學實務化，因此，特別邀請在業界經驗豐富的烘焙名師吳武憲到校任教，傳授技術。原本系上在課程上便經常邀請業界專家協同教學，鼓勵學生參加競賽增加實務能力，這學期起禮聘有著「太陽之手」之稱的吳武憲任教，希望帶領弘光學子締造下一位台灣之光！鼓勵學生能汲取國際化專業技能及學習更多元烘焙技術。

學生鄭杰倫說，上課前便知道老師曾經獲世界比賽冠軍，跟著老師上課，覺得老師烘焙製作手法很多變，多樣化的麵包整形技巧，讓烘烤出的麵包鬆軟，口感很好，希望有機會能跟老師去參加比賽。

另一位學生謝佳蓁說，上第一堂課聽到老師自我介紹，知道老師是世界冠軍隊的教練，課堂上教導得很詳細，跟著步驟學習起來並不困難，感覺很棒。食科系學長學姊則說：「系上師資愈來愈好，學弟妹們太幸運了吧！」