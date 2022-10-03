雨聲國小為了慶祝七十週年校慶，於日前辦理全校親師生「七星探索」步道走讀活動，除了全校老師以及學生全員參與外，家長們也熱情參與，總計有65位家長及師生232位共襄盛舉。

活動共分成三個路線，低年級走讀七星人車分道，自陽明山公車總站入口一路走讀到陽明山遊客中心，沿途除了欣賞陽明山生態景觀外，也體驗了陽管處為了保護動物設計的「動物廊道」，孩子們了解到陽明山國家公園為了保護動物做出的種種努力。

低年級陽明山遊客中心闖關。(照片/雨聲國小提供)

中年級探索的是苗圃步道，由陽明山遊客中心開始，一路探索中海拔高山多樣的動、植物生態，觸摸前人造景的歷史古蹟－「行啟並御成婚紀念造林地石碑」，以及挑戰海拔854公尺的七星公園，在七星公園大草皮上翻滾，聞著草香與山上的土味，孩子們紛紛表示心曠神怡。

高年級挑戰的路線是臺北最高峰－七星山主峰，一路人馬從小油坑登山口出發前往七星山南峰，再由東峰步道下夢幻湖走讀「水韭」的夢幻故事，再下滑前往冷水坑停車場，這段路走起來相當艱辛，但走到山頂便可以看到臺北盆地的美景，讓參與活動的師生忘卻走步道的艱辛，靜下心好好欣賞景色。

高年級攻上七星山主峰。(照片/雨聲國小提供)

本次活動老師們除了帶著孩子挑戰體力極限外，更結合戶外課程設計闖關遊戲、寓教於樂，二年級學生游恩樂說，自己最喜歡戶外五感體驗這一關，因為能脫下鞋子在草地上走路翻滾，肌膚觸碰草地的感覺很刺激。除了低年級闖關遊戲，中、高年級孩子們挑戰極限過程更是故事滿滿，六年級學生禹禾一路落後，但在爸爸耐心陪伴鼓勵下，最後也攻上了山頂，所有老師跟同學都給予大大的掌聲，她表示原以為自己根本爬不上來，因為山陡路又長，但沒想到堅持到最後她居然真的成功了，也對自己刮目相看。

學生努力向終點邁進。(照片/雨聲國小提供)

這次參與的家長中，有幾位年長的阿公、阿嬤，因為他們平日有運動習慣，所以十分輕鬆便走完步道。雨聲國小楊淑惠校長表示：「本次登山活動是希望透過步道走讀過程，覺察親子間彼此需求，開展視野，鍛鍊體魄，強化心理及身體健康，達到陽光、智慧、勇氣的願景。」