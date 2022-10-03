東海大學攜手家樂福跨域合作，為產業轉型超前部署，於今（10/3）日簽署「永續農業與健康人才培育合作備忘錄」，發揮CSR+USR的力量培育綠領人才，而東海大學也成為全台第一所與企業結合並同時培育永續畜牧人才的大學，未來雙方也將朝向共同推動第一支產學合作「動物福利標章鮮奶」的目標邁進，並共同投入培養動物福利管理與稽核人才。

東海大學與家樂福攜手合作簽署的「永續農業與健康人才培育合作備忘錄」，合作內容包含推動永續農業與健康人才培育、共同推動動物福利、產學雙方定期互訪進行技術交流學習、拓展產業合作研究計畫、合辦產業研討會及相關技術交流座談會。今日下午在台中家樂福西屯店舉辦的記者會中，包括東海大學校長張國恩、副校長張嘉修及家樂福總經理王俊超、永續長蘇小真、農委會企劃處兼淨零辦公室執行長莊老達、台灣動物社會研究會副執行長陳玉敏、好食機創辦人謝昇佑、104人力銀行顧客價值經營處協理翁維薇等人，都共同出席關心永續人才的未來發展。

東海大學校長張國恩(左)與家樂福總經理王俊超(右)代表雙方簽訂MOU，推動永續人才。(照片/東海大學提供)

本次所簽署的合作備忘錄除了共同培育綠領人才之外，東海大學農業暨健康學院也將在具備自有牧場的優勢下與家樂福合作，朝向打造第一支產學合作的「動物福利標章鮮乳」目標邁進。因應未來動物福利將成為產業趨勢，也將共同投入動物福利管理與稽核人才的培育，讓東海大學的農畜專業教育，結合家樂福的企業永續人才經營概念，為東海的學生加值，創造就業競爭力。

東海大學整合該校農業暨健康學院資源，與家樂福共同合作培育綠領人才。(照片/東海大學提供)

東海大學校長張國恩表示，傳統農畜牧業及食品產業在時代趨勢下面臨轉型，東海大學農業暨健康學院未來將整合各系資源，並透過與家樂福的產學合作，讓理論與實務並進，培育學生在永續農業上全方位的發展。另外，也鼓勵學生投入動物幸福管理師、高齡生活規劃師、綠色飲食管理等新興行業，接軌未來就業趨勢。張國恩說，作為推動社會責任、實踐永續的未來大學，東海也將致力於落實低碳經濟與科技創新，並建立畜牧廢水創新循環經濟模式。

家樂福總經理王俊超表示，家樂福長期關注食物轉型，重視生物多樣性、氣候變遷、負責任生產以及營養與健康等議題，面對食物生產議題的巨大挑戰，需要夥伴攜手合作，東海大學是台灣少數擁有完整農業生產到後續食品管理等相關科系的學校，家樂福希望透過此次備忘錄簽署，協助農畜牧產業升級，並共同為台灣培育產業轉型生力軍。