已經邁入第三屆的「鹽埕奶茶節」，是由高雄市鹽埕區在地社團「鹽埕研究社」創辦人蕭清元所創立的慶典，原目的為再現鹽城歷史風華，近年蔚為風氣規模漸盛。今年聯手國立高雄科技大學人文社會學院，以「鹽埕世界盃奶茶節」為概念，進行相關的活動設計。恰逢10月7日起台灣設計展將在駁二周邊場域盛大登場，奶茶節一連串結合設計、創意、行銷、故事的動態策展，重現老鹽埕風華，創造新鹽埕商機。
高雄鹽埕區的新樂街可說是全台最密集的「奶茶一條街」，它的前身其實是「黃金街」、「金仔街」，被譽為全高雄最貴氣的銀樓街道，近幾年由幾家老字號奶茶店開始延伸出許多特色飲料店，約550公尺長的一條街，販售奶茶的店家多達12家，奶茶街最大的特色是有很多其他地方不常喝到特殊口味奶茶。今年除持續聚焦鹽埕的品牌故事，更結合在地商家聯合行銷，並推出鹽埕文青走讀行程，帶領民眾走訪高雄歷史悠久的鹽埕區，了解老屋再造、鮭魚返鄉的故事，希望藉此活動，再造鹽埕區新商機。
第三屆鹽埕世界盃奶茶節於10月1日在鹽埕區新樂街跟大勇路交岔口(鹽埕捷運站3號出口)開幕，一開場即由木棉花舞蹈團的小朋友熱場，小朋友們跳著芭雷與嘻哈舞蹈讓現場充滿歡樂。開幕典禮包括鹽埕研究社創辦人蕭清元、高雄市政府經濟發展局專委陳怡良、高科大副校長俞克維、副校長郭俊賢與主任秘書魏裕珍等參與將手舉起，當手碰到氣球時，五顆像足球的氣球，有如像變魔術一般，瞬間爆破跳出了鹽埕奶茶節的字樣，讓現場觀眾驚叫連連，神奇手法讓整個開幕熱度達到最高潮，最後在高雄失智友善志工團熱情如火的群舞中圓滿結束開幕典禮。
活動現場結合勞動部多元就業單位擺攤，其中有穿著清朝服飾的專業經理人，講著左營舊城文化的歷史，也有輔導癲癇患友的閃電包子鋪、安泰社區所製作的養生茶，及高科大文創系與高科大的相關產品。奶茶節活動將一直進行到10月31日為止，共結合了34家在地店家共同參與。歡迎對鹽埕慢活散步之旅有興趣的民眾，可報名導讀行程，體驗鹽埕繽紛多樣的文化風貌、老屋再造精神，並品嘗在地美食，享受具有文化氣息的午後時光。最終希望藉由此次活動，再創新的商機，達到地方創生之目的。
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