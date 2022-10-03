已經邁入第三屆的「鹽埕奶茶節」，是由高雄市鹽埕區在地社團「鹽埕研究社」創辦人蕭清元所創立的慶典，原目的為再現鹽城歷史風華，近年蔚為風氣規模漸盛。今年聯手國立高雄科技大學人文社會學院，以「鹽埕世界盃奶茶節」為概念，進行相關的活動設計。恰逢10月7日起台灣設計展將在駁二周邊場域盛大登場，奶茶節一連串結合設計、創意、行銷、故事的動態策展，重現老鹽埕風華，創造新鹽埕商機。

高雄鹽埕區的新樂街可說是全台最密集的「奶茶一條街」，它的前身其實是「黃金街」、「金仔街」，被譽為全高雄最貴氣的銀樓街道，近幾年由幾家老字號奶茶店開始延伸出許多特色飲料店，約550公尺長的一條街，販售奶茶的店家多達12家，奶茶街最大的特色是有很多其他地方不常喝到特殊口味奶茶。今年除持續聚焦鹽埕的品牌故事，更結合在地商家聯合行銷，並推出鹽埕文青走讀行程，帶領民眾走訪高雄歷史悠久的鹽埕區，了解老屋再造、鮭魚返鄉的故事，希望藉此活動，再造鹽埕區新商機。

第三屆鹽埕世界盃奶茶節於10月1日在鹽埕區新樂街跟大勇路交岔口(鹽埕捷運站3號出口)開幕，一開場即由木棉花舞蹈團的小朋友熱場，小朋友們跳著芭雷與嘻哈舞蹈讓現場充滿歡樂。開幕典禮包括鹽埕研究社創辦人蕭清元、高雄市政府經濟發展局專委陳怡良、高科大副校長俞克維、副校長郭俊賢與主任秘書魏裕珍等參與將手舉起，當手碰到氣球時，五顆像足球的氣球，有如像變魔術一般，瞬間爆破跳出了鹽埕奶茶節的字樣，讓現場觀眾驚叫連連，神奇手法讓整個開幕熱度達到最高潮，最後在高雄失智友善志工團熱情如火的群舞中圓滿結束開幕典禮。

第三屆的「鹽埕奶茶節」小朋友們跳著芭雷與嘻哈舞蹈讓現場洋溢著歡樂氣氛。(照片/國立高雄科技大學提供)

高雄舊城文化協會經理人兼高科大文化創意研究所碩士專班的畢業生陳振榮(右)與民眾合照。(照片/國立高雄科技大學提供)

鹽埕世界盃奶茶節還結合文創市集，有勞動部多元就業單位擺攤，還有輔導癲癇患友的閃電包子鋪(圖)、安泰社區所製作的養生茶，及高科大文創系與高科大的相關產品。(照片/國立高雄科技大學提供)

活動現場結合勞動部多元就業單位擺攤，其中有穿著清朝服飾的專業經理人，講著左營舊城文化的歷史，也有輔導癲癇患友的閃電包子鋪、安泰社區所製作的養生茶，及高科大文創系與高科大的相關產品。奶茶節活動將一直進行到10月31日為止，共結合了34家在地店家共同參與。歡迎對鹽埕慢活散步之旅有興趣的民眾，可報名導讀行程，體驗鹽埕繽紛多樣的文化風貌、老屋再造精神，並品嘗在地美食，享受具有文化氣息的午後時光。最終希望藉由此次活動，再創新的商機，達到地方創生之目的。