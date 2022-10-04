教育部111年度教學卓越獎於日前頒獎，新北市耕莘健康管理專科學校附設實驗幼兒園為全國唯一私立幼兒園獲獎，以課程方案「玩美莘世界-美感課程創新實踐」榮獲銀質獎。日前因104年颱風造成環境損害，教師們開啟重整環境的行動，透過「校園是一幅畫」、「耕莘處處有驚喜」、「從玩美到創新」三大美感教育課程，設計做中學的課程，啟發幼兒的追求美的動力。

耕莘專校附幼以美感為特色形塑園本位特色課程，在一日作息中，落實幼兒的日常美感經驗，規劃幼兒探索大自然的聲音、進行草地隱身活動及看看校園的天空等活動，以五感開啟幼兒美的感知，享受美感生活。並讓幼兒從「體驗者」轉變為「改造者」，以參與校園營造精神，進行「戶外場改造」，進而走到社區，進行走讀和美山的美感課程。

傅麗珍園長認為，教保活動課程大綱與12年國教新課綱啟動，未來教育強調跨領域的結合，融合知識、技能與態度的素養教育。園所從美感領域三大能力結合課綱六領域，發展深入探究的統整性課程，透過三大課程主軸，逐步內化培養幼兒六大能力。

園所從美感領域三大能力結合課綱六領域，發展深入探究的統整性課程，透過三大課程主軸，逐步內化培養幼兒六大能力。(照片/耕莘健康管理專科學校提供)

幼兒園陳靜琦老師：課程方案希望孩子們能欣賞在地文化之美，因此發展「美在耕莘、愛在新店」為願景，「感受美、探索美、實踐美」為核心理念的主題課程，而這樣的課程深獲家長認同。

大班莊馨怡老師帶領帶著孩子一起參與校園空間的營造，從討論音樂舞台到孩子的秘密基地（帳篷），將孩子的想法實踐在空間改造中，讓孩子對環境更有認同感。幼兒王心妍說，自己可以躲在校園的秘密基地裡，好有趣喔。幼兒徐唯也開心的說，音樂舞台我也有一起討論喔，所以這是我們可以表演的基地。

耕莘專校附幼以美感形塑本位特色課程，在一日作息中，落實幼兒的日常美感經驗，規劃幼兒探索大自然的聲音，享受美感生活。(照片/耕莘健康管理專科學校提供)

教育局表示，幼兒園的課程融入了在地的文化，也透過探索家鄉的真善美，瞭解「好文化」、「好環境」、「好特色」讓幼兒對自己所居住的家鄉產生認同感。未來教育局將鼓勵更多幼兒園發展在地創新特色課程，規劃教學觀摩會，使新北市學前幼兒教育品質持續提升，提供更優質的教育服務。