聖約翰科技大學與長庚科技大學、中華科技大學至龍潭渴望園區參加台灣外展教育基金會所舉辦的探索教育活動。透過兩天一夜的團體遊戲課程，讓學員與自然環境互動，並從體驗中得到啟發。不但激發學員個人潛能，凝聚團隊共識，也讓學員學會如何面對逆境及增加解決問題的能力，學員們都覺得收穫豐碩。

聖約翰科大學務處課外活動暨服務學習中心陳彥澄主任指出，為讓學生對未來時代做好準備，增進學生的戶外教育和解決問題的能力，是非常重要的關鍵。探索教育課程透過不斷的團體遊戲，讓參與學員設立目標，並積極達成所設定的目標。不但可以從中發揮團隊力量、肯定自我及他人價值，且能將所學運用於平時的日常生活上，成為一個健康、有自信、具社會適應力及創造力的全人。

隨機方式分組，小隊長說明課程進行方式，讓學員對活動目標有初步認識。(照片/聖約翰科大提供)

休閒運動與觀光管理系黃昕儀同學表示，活動第一天跟其他夥伴初次見面，在彼此不熟悉的情況下隨機分組，這是很難得的經歷。尤其在「遛索環節」課程單元中，她第一個自告奮勇、主動爭取第一位體驗，最後成功達到目標，這對離地恐懼的她來說，實在是一大突破。而這樣的過程，讓她瞭解到大家同是生命共同體，同心協力、互助合作是必然的。

學員互相檢查安全裝備、彼此互助合作，確保活動順利進行。(照片/聖約翰科大提供)

「感謝學校讓我們參加了本次活動！」多媒體設計系陳伶蕙同學說，在活動剛開始的時候，她還不太瞭解到底要幹嘛。可是經過指導員的講解後，她了解到這次活動的主要目的，除了練習團隊合作以及突破挑戰自我以外，她還想要在活動中，多加認識不同學校的社團幹部，尤其是怎麼處理問題的方式。很開心來參加，也希望未來能參與更多有趣的活動。

學員體驗攀爬高牆，在彼此加油鼓勵之中，順利完成挑戰。(照片/聖約翰科大提供)

創意設計系陳麗霞同學希望能夠在未來用上所學的技能，她很感謝這次有幸能與不同學校社團的幹部們參加活動。在活動中，依據指導員的安排分組，讓她結交不同學校的同學。印象最深刻的是，在第一天的活動中，共有4項高空挑戰可做選擇，根據隊員們的討論，選擇2項作為調整。在挑戰的過程中，需要團隊合作與互相信任作為挑戰的中心。而在休息的時候，也會彼此分享解決社團所遇到的問題，她很開心能參加這類型的活動。