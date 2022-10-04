日前於佛光大學舉行111年度全國社會工作相關系所主管高峰會議，超過20位社會工作相關系所的專家學者們齊聚一堂，包含社團法人台灣社會工作教育學會理事長沈瓊桃教授、佛光大學社會學暨社會工作學系陳憶芬主任、東華大學民族社會工作學士學位學程賴兩陽主任、財團法人感恩社會福利基金會吳志毅執行長、中華民國社會工作師公會全國聯合會溫世合理事長、國立台灣大學社會科學院古允文副院長、國立台南護理專科學校李易駿副校長等人，共同討論社工高等教育的挑戰與因應等議題。

佛大社會學暨社會工作學系陳憶芬主任表示，很榮幸承接社工教育學會的邀請，協助承辦此次會議。(照片/佛光大學提供)

佛大社會學暨社會工作學系陳憶芬主任表示，很榮幸承接社工教育學會的邀請，與東華大學民族社會工作學士學位學程共同承辦此次會議，匯聚全台灣社會工作相關系所主管及學者蒞臨佛光大學，彼此交流社工培育經驗，這是相當珍貴的機會！佛光大學在2000年建校時期，就以人文社會學院開始招生，因此在社會服務的經歷已經超過20年，因應社會的快速變遷，2019年社會學系更名為「社會學暨社會工作學系」，讓學生們在社會工作領域上，更具備專業能力、並符合社會的需求。

活動中，頒發第二屆傑出研究貢獻獎，由台大社會科學學院古允文副院長獲得，他長期專研台灣與東亞福利體制分析，學術著作相當豐富極具影響力，並長期引領社工教育實務推動，並曾獲得2019年內政部全國性社團公益貢獻獎，關懷弱勢與社工教育環境的推動值得肯定！

社團法人台灣社會工作教育學會理事長沈瓊桃表示，感謝佛光大學此次協辦全國社會工作相關系所主管高峰會。台灣社會工作教育學會自98年度開始，規劃辦理「社會工作相關系所主管聯誼暨高峰會議」，針對當前社會工作教育相關重要議題進行交流與討論，共同促進社會工作相關系所的交流，並建立社會工作教育重要議題共識與方向，為打造健全的社會工作環境努力！