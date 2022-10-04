受到新冠肺炎疫情影響，三月後，慈誠懿德爸媽只能改採網路、視訊和社群媒體來關懷學生，總是感覺少了「臨場感的溫度」。終於等到「面對面」的慈懿日家聚時刻，慈誠爸爸、懿德媽媽再次點燃與孩子互動的火花。

現場螢幕上播放著「猜猜我是誰」，是每一名學生的年幼「童稚照」，並開放全班同學猜謎，現場笑聲不斷，馬上炒熱現場氣氛！慈誠爸爸、懿德媽媽讓學生分組上台，陸續把代表「健康」的乒乓球，代表「家庭」的水，代表「興趣」的彈珠，以及代表「生活小事」的細沙，討論出優先順序，逐一放到象徵「人生」的罐子裡。然而當學生一頭霧水，搞不清楚各物件的象徵意義，就出現各式各樣的排列組合，以及「溢滿」畫面。

懿德媽媽將大道理包裝成遊戲，讓孩子參與並分享心得。(照片/慈濟科大提供)

「沒想到，遊戲背後有這麼大的涵義！」護理科二年級學生劉孟瑄表示，先後順序很重要，若第一步裝錯了，就會導致後面物品全裝不下。就像懿德媽媽說的，不是把想要的全裝進去，要學會取捨，更要懂得選擇。懿德媽媽陳藝方表示，五專的孩子未滿18歲，若單純陳述大道理，不但孩子聽不進去，甚至起反感。若包裝成遊戲，讓孩子參與並當眾分享，反而讓學生覺得備受尊重，也願意敞開心胸，說出最真實的感受。

懿德媽媽貼心記錄下孩子在台上的表演畫面。(照片/慈濟科大提供)

護理科四年級學生鄭雅竹表示，碰到挫折或有心事，第一時間就會跟懿德媽媽說。因為，懿德媽媽不會罵我，反而像朋友一樣聽我訴苦，分享自己的經驗，教導我如何解決問題，也緩解了我和親生媽媽的緊張關係。

「二年前的兒童劇，雅竹扮演企鵝，今年改演斑馬。看得出來，雅竹少了初次演出的生澀感，取而代之的是更自然的表演！」看到孩子的變化，懿德媽媽陳鳳英滿心喜悅。因溝通不良，雅竹常和親生媽媽起衝突，不過，看到雅竹參與親善大使後，不但修正脾氣，更將兒童劇演出所學內化至性格，越來越懂事，覺得既感動又欣慰。

十月八日及十日，兒童劇將率先在台東及花蓮演出！(照片/慈濟科大提供)

慈濟科技大學因疫情暫停了整整三年的兒童劇演出，十月八日及十日，率先在台東及花蓮演出。人文室主任謝麗華表示，儘管兒童劇因疫情中斷，但是，學生的排練卻沒有因此停擺。儘管確診、居隔的變數不斷，學生也因此排練多個角色和台詞，卻沒有任何怨言，也不打消演出的可能性，更歡迎大家一起來見證孩子的成長和蛻變！